A győzelmet követően szemsérüléssel szállították kórházba a magyar női vízilabda-válogatott játékosát

Szemsérüléssel kórházba szállították Gurisatti Grétát, az Eindhovenben zajló Európa-bajnokságon szereplő női vízilabda-válogatott játékosát.

Ezt Mihók Attila, társ szövetségi kapitány árulta el az MTI-nek a horvátok ellen 17-2-re megnyert vasárnapi mérkőzést követően, amellyel a gárda a csoportja harmadik helyén zárt.

„Azt terveztük, hogy megnyerjük ezt a mérkőzést, de azt nem, hogy játékost fogunk veszíteni rajta. Grétát kórházba kellett szállítani, és úgy láttam, hogy súlyosabb a szemsérülése. A horvát center egyszerűen belekapott a szemébe, mindenre kiállítás adnak, itt meg most kiverjük egymás szemét, nem bánnám, ha nem így lenne”

– mondta a szakember a találkozót követően.

Az összecsapás elején a magyarok első számú kapusát, Magyari Aldát is le kellett cserélni, miután fejbe lőtték és megsérült a szája, a hálóőr azonban már jól van. „Ő már vissza is tudott volna menni, de mindenképpen szerettem volna, ha ezen a meccsen Neszmély Boglárka is véd, ő pedig remekül szállt be a meccsbe” – jegyezte meg a kapitány.

A magyar csapat hétfőn 20.30-kor a csehekkel játszik a nyolc közé jutásért, a Mihók Attila elmondta, mivel a papírforma alapján annak a találkozónak sem lehet kérdéses a végkimenetele, ezért egy edzésnek fogják fel, amely a lehető legfegyelmezettebben kell végrehajtani.

Várható sikere esetén a magyar válogatott kedden az olaszokkal csatázik majd az elődöntőért.

A tornán egy olimpiai kvótát osztanak ki, a holland és a vb-döntős spanyol válogatottnak már biztos a párizsi részvétele, így ezt a két csapatot leszámítva a legjobb szerez ötkarikás indulási jogot.

Kiemelt kép: Gurisatti Gréta (j) és a japán Arima Jumia a női vízilabdatorna csoportkörének második fordulójában játszott Japán – Magyarország mérkőzésen a fukuokai vizes világbajnokságon 2023. július 18-án. (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)