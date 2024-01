Elhunyt a legendás világbajnok labdarúgó és edző

Az 1931. augusztus 9-én született Zagallo futballistaként az 1958-as és az 1962-es, szövetségi kapitányként az 1970-es, Carlos Alberto Parreira segítőjeként pedig az 1994-es világbajnokságon lett aranyérmes.

Hazája válogatottját 1994 és 1998 között is irányította, a franciaországi világbajnokságon ezüstérmesek lettek.

Brazilian football legend Mario Zagallo, who won four World Cups as a player and coach, has died aged 92. #BBCFootball pic.twitter.com/aMH8wpkOmu

„Apám nem akarta, hogy futballista legyek, nem engedte. Akkoriban ez nem egy szakma volt, amit tiszteltek. A társadalom nem nézte jó szemmel. Ezért mondom, hogy a futball véletlenül került az életembe” – mesélte egy interjúban, amelyet a brazil szövetség tett közzé.

Bal oldali középpályásként kezdte 10-es mezben, de ennek akkoriban, a Pelé előtti időkben még nem volt olyan nagy jelentősége. Hamarosan azonban posztot váltott.

„Láttam, hogy nehéz lesz bejutni a brazil válogatottba a 10-es mezben, mivel sok nagyszerű játékos volt azon a poszton. Ezért a középpályáról a bal szélre kerültem” – mondta korábban.

Brazilian football legend Mário Zagallo, who won four World Cups as a player and coach, has sadly passed away at the age of 92. 🇧🇷🕊️

