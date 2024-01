Senki sem akarta elhinni, hogy 16 éves a darts új csillaga, most kiderült az igazság

Nem kérdés, hogy a dartsrajongók Littler-lázban égnek, hiszen az angol tini eszméletlen magabiztossággal veri sorra ellenfeleit, és csak egy győzelem választja el attól, hogy megdöntse a háromszoros világbajnok holland dartsjátékos, Michael van Gerwen tízéves rekordját, és ő legyen minden idők legfiatalabb dartsvilágbajnok.

Littler elmondása szerint azt szerette volna, hogy egy fordulóból legalább továbbjusson, azonban saját teljesítményével még önmagát is meglepte.

„Őrület még arra gondolni is, hogy döntőt fogok játszani” – mondta.

A 2007-es születésű játékos életkorát sokan megkérdőjelezték, azonban a napokban felkerült az internetre a születési anyakönyvi kivonata, ahol egyértelműen látszik, január 21-én lesz 17 éves a jövő legnagyobb darts ígérete.

Proof he really is a wonderkid. Luke Littler’s birth certificate shows ‘The Nuke’ really is a child prodigy. pic.twitter.com/7fJ3O6Qq6u

— TalkTV (@TalkTV) January 2, 2024