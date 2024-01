Ancelotti 2026 után is maradna a Real Madridnál

Carlo Ancelotti szeretne 2026 után is a Real Madrid vezetőedzője maradni, az olasz futballtréner szerint ez azon fog múlni, hogy addig hogyan teljesít az együttese.

A királyi gárda pénteken jelentette be, hogy a 64 éves szakember két évvel megtoldotta az eredetileg a mostani idény végén lejáró szerződését.

„Június 30-ig szólt volna a szerződésem, de a klub jobbnak látta most meghosszabbítani, mivel meg vannak elégedve a munkámmal” – mondta Ancelotti.

„Nem tudom, mi lesz, miután lejár a szerződésem, lehet, hogy 2026 után is maradok, attól függően mennyire lesz sikeres az együttes”

– tette hozzá az olasz szakember, aki második ciklusát tölti a spanyol fővárosban: előbb 2013-tól 2015-ig, majd 2021 óta irányítja a Real Madridot, amellyel eddig tíz trófeát nyert: kétszer a Bajnokok Ligájában, kétszer a klubvilágbajnokságon, ugyancsak kétszer az Európai Szuperkupában diadalmaskodott, valamint egy bajnoki címet, két spanyol Király Kupát és egy Spanyol Szuperkupát is nyert az együttessel.

Ancelotti azt is elárulta, hogy szívesen irányítaná tovább is a csapatot, noha az elmúlt hetekben többször is hírbe hozták a brazil válogatottal. Elmondása szerint büszke volt rá, hogy a brazil szövetség korábbi elnöke, Ednaldo Rodrigues a jelöltek között említette a kapitányi posztjára.

„Izgalmas volt belegondolni, hogy a brazil válogatott edzője lehetek, de nem tudom, hogy 2026-ban érdeklődni fognak-e még”

– mondta Ancelotti, aki négy Bajnokok Ligája-sikerével az első helyen áll a vezetőedzők között, a legtöbb győztes mérkőzést töltötte a kispadon a BL-ben (118), és első trénerként nyert bajnoki címet az öt legerősebb európai pontvadászat (angol, francia, német, olasz, spanyol) mindegyikében.