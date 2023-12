Eb-től Eb-ig – Háromrészes sorozat a magyar labdarúgó-válogatottról az M4 Sporton

Három epizódból álló minisorozatot készített az M4 Sport a magyar labdarúgó-válogatott legutóbbi három évéről. A december 27-én kezdődő, saját gyártású filmek a 2021-es labdarúgó Európa-bajnokságtól mutatják be nemzeti csapatunk jövő nyári kontinens viadalra tartó útját. Betekintést kapunk Szoboszlai Dominik Montenegró elleni öltözői beszédébe, és Marco Rossival is eltölthetünk egy napot Nápolyban. A csatorna stábja forgatott Dél-Koreában, Liverpoolban, Hoffenheimben és természetesen Telkiben, ahol zártkapus edzésjeleneteket is rögzítettek.

Ez az első alkalom, hogy filmsorozat készült egy magyar sportcsapatról. A film alapját egy közös nap adja Marco Rossival Nápolyban és Pozzuoliban. Az epizódokat egymást követően mutatja be a csatorna december 27. és 29. között. rész: Elvek (2021) A magyar labdarúgó-válogatott jövő évi Eb-kvalifikációját úgy lehet igazán értelmezni, ha az elmúlt három évet is értékeljük. A sorozat első része ezért 2021-ig nyúl vissza, az Európa-bajnokság utáni időszakot és a vb-selejtezők történéseit dolgozza fel. Szinte mindenki számára felejthetetlen emlék a részben hazai rendezésű kontinenstorna, ám az euforikus nyár után nehezebb időszak következett Marco Rossi együttesének. A világbajnoki selejtezőkön elmaradt a bravúr, aminek okairól a főszereplők mesélnek. rész: A jel (2022) Az euforikus nyár után nehezebb időszak következett Marco Rossi együttesének. A világbajnoki selejtezőkön elmaradt a bravúr, de 2022-ről mindenkinek a Nemzetek Ligája-menetelés jut először eszébe. A sorozat második része ezt az időszakot mutatja be, a válogatott felemelkedését. A topválogatottak ellen vívott tétmérkőzések között barátságokról, a csapat fejlődéséről, és leköszönő, valamint bemutatkozó csapatkapitányról is megtudhatunk kulisszatitkokat. rész: Három szó (2023) A sorozat záró részében betekintést kaphatunk az Eb-selejtezők öltözői hangulatába és ellátogatunk néhány játékos klubjához is. Új megvilágításból élhetjük át az Eb-kijutás fordulópontjait, hogy Marco Rossit mit tartott kulcsnak erre az évre, és először láthatjuk, hogy milyen útravalót adott Szoboszlai Dominik a csapatnak a Montenegró elleni összecsapás előtt – már a 2024-es Európa-bajnokságra előretekintve. Eb-től Eb-ig, háromrészes minisorozat az M4 Sporton és az m4sport.hu oldalon: rész: 12.27., 21:30 rész: 12.28., 21:30 rész: 12.29., 21:15 (Kiemelt kép forrása: MTVA)