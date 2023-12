Az olimpia jegyében rengeteg kvalifikációs világverseny vár 2024-ben az M4 sport nézőire

Székely Dávid, az M4 Sport csatornaigazgatója szerint minden idők talán legsűrűbb tíz hónapja elé néz a tv-csatorna, ebben pedig hatalmas szerepet játszik, hogy rengeteg sporteseményt rendez 2024-ben Magyarország.

A kommentátorként és műsorvezetőként is tevékenykedő Székely Dávid kiemelte, hogy a következő tíz hónapban nem lesz megállás, mivel január 4-én kezdetét veszi a vízilabda Európa-bajnokság, melyen a női és a férfi versenyt külön helyszínen rendezik. Majd a februári vizes világbajnokságot is az M4 Sport közvetíti, kábelen pedig a szomszédos országokban is megtekinthető lesz.

Kapcsolódó tartalom

„Már az olimpiára gondolva látjuk a különböző eseményeket, hiszen számtalan kvalifikációs esemény lesz, emellett a megszokott sorozatokat is mutatjuk majd. A magyar bajnokságok, a Magyar Kupák, a nemzetközi labdarúgó és egyéb sportsorozatok szinte kivétel nélkül nálunk lesznek, úgyhogy ennyire sűrű tíz hónapunk még soha nem volt, főleg, ha a decembert is belevesszük a női kézilabda-vb és a labdarúgó klub-vb miatt, ami most fog a célegyenesbe érni, és a legizgalmasabb részei még csak most következnek” – mondta az M1 csatorna Ma reggel című műsorában Székely Dávid, majd hozzátette, hogy a két kézilabda-válogatott olimpiai selejtezőtornájának közvetítési jogát még meg kell szerezni, de a kosárlabdáé már biztosan megvan. Ezen kívül a hazai sportlövő, ritmikus gimnasztika, kajak-kenu és evezős Eb-t is nyomon lehet majd követni a csatornán.

„Nagyon várom az atlétikai Eb-t, amely az olimpiai évben mindig egy kicsit különleges, de Halász Bence adott esetben a csúcsra is felérhet. Most jelentették be, hogy a labdarúgó Eb alatt lesz Szerbiában a vizes Eb, tehát az úszó döntők a csoportmeccsekkel párhuzamosan mennek majd és erre is fel kell készülnünk” – hangsúlyozta Székely Dávid, és elmondása szerint a nézők a gyorskorcsolya és a rövidpályás gyorskorcsolya kontinensbajnokságát is élőben követhetik.

Kapcsolódó tartalom

Székely Dávid szerint a koronavírus-járvány okozta egyéves csúszás miatt feltorlódtak az események és a sportvilág majd a jövő évi párizsi olimpiával fogja utolérni magát.

„Gyakorlatilag az év minden második hetében lesz egy Forma-1-es nagydíj, ez a kollégák számára is óriási feladat és kihívás, főleg olimpiai és labdarúgó Európa-bajnoki évben. Ez egy nagyon komoly munka lesz, és nincs nagyon olyan nap, amikor ne tudnánk valami nagyon jót közvetíteni és pont ez adja azt a nagyon nagy lelkesedést és várakozást nekünk, amit 2024-gyel kapcsolatban érzünk” – mondta Székely Dávid, aki közölte: a délutáni labdarúgó Konferencia-liga sorsoláson, ha ő választhatna, akkor a Sturm Graz együttesét szeretné a Ferencváros ellenfeleként, mivel rengeteg magyar szurkoló vehetne részt két jó hangulatú meccsen, az esetleges párharcból pedig FTC továbbjutást remél.

A közvetítésekkel kapcsolatban megemlítette, hogy az utóbbi időszakban olyan közvetítés-struktúra és technika alakult ki, ami Európában is az élmezőnybe helyezi az M4 Sportot, és bár készülnek még újításokkal, ezek nem lesznek annyira látványosak, inkább az adatokkal próbálják majd szórakoztatni a nézőket. A labdarúgó Eb-n viszont érkezik egy újdonság, amellyel jobban be tudják majd vonni a szurkolókat, de erről még nem árult el többet.

Kapcsolódó tartalom