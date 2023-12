Egy magyar nyári olimpiai bajnoki címet szívesen közvetítene még az M4 Sport Knézy Jenő-díjas kommentátora

Szeret jegyzetelni, elmerülni a részletekben, történetekben és ezeket megosztani a nézőkkel a közvetítés során az M4 Sport Prima Primissima díjas kommentátora. A szakmai munkája kitüntetéseként szombaton a sportújságírók elismerését, a Knézy Jenő-díjat kiérdemlő Vásárhelyi Tamás a Család-barát vendégeként árulta el, szívesen közvetítene egy magyar nyári olimpiai bajnoki címet.

Vásárhelyi Tamás páratlan szakmai tudásával és felkészültségével – mások mellett – nagyban hozzájárult a nyári atlétikai világbajnokság közvetítésének sikeréhez és ezáltal a sportág népszerűsítéséhez. Szakmai teljesítménye elismeréseként szombaton a közmédia rangos elismerését, a legendás sportriporternek emléket állító Knézy Jenő-díjat vehette át.

„Az elismerés megerősíti bennem, hogy megéri egy nehezebb nap után is ugyanolyan lelkiismeretesen beletenni a munkát a következő napba” – mondta Vásárhelyi Tamás a Duna délelőtti magazinműsorában.

A közmédia munkatársa számos világversenyen bizonyított, 2018-ban Magyarország első aranyérmét közvetítette a téli olimpiák történetében, de szakmai bakancslistája még nem teljes: „egy magyar nyári olimpiai bajnoki cím közvetítését még szeretném átélni”.

A sok versenyzős, adatokat, eredményeket, rekordokat tartalmazó egyéni sportokat szereti Vásárhelyi Tamás, akinek éppen ezért nagy szerelme az atlétika – árulta el magáról a közmédia Prima Primissima díjas sportcsatornájának kommentátora.

„Eredeti szakmámat tekintve mérnök vagyok, mint Knézy Jenő. Ebből fakadón szeretem, ha van előttem egy papír, amire adatokat, történeteket jegyzetelek. A felkészülés is örömet okoz, bogarászom az érdekességeket és már ekkor az jár a fejemben, milyen jó érzés lesz ezt a nézőkkel is megosztani. Szeretek rekordokkal is foglalkozni, még akkor is, ha nem egy sporteseményre készülök” – mondta a kitüntetés apropóján a Család-barát című műsorban vendégeskedő sportújságíró.

Kiemelt kép: Vásárhelyi Tamás, az M4 Sport kommentátora (Fotó: MTI/Kovács Attila)