Videó: Berohant a pályára, egy óriásit lekevert a bírónak, majd a földön is megrugdosták

A Török Labdarúgó Szövetség felfüggesztette a bajnoki mérkőzéseket, miután egy klubelnök megtámadott egy játékvezetőt.

Az eset az 1-1-re végződött Ankaragücü-Rizespor meccsen történt.

After Ankaragucu’s 1-1 draw with Rizespor in Turkey, this happened.

Ban this guy for life already!😤

At the end of the day football is there to unite people.🤝🏽

Turkish federation already postponed the league until further notice.

Disgusting, brutal.

— Hodzey (@Hodzey) December 11, 2023