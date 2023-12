Pelé zokog a futballmenyországban: kiesett szeretett csapata, a kudarc után gyújtogattak a szurkolók

A Santos FC szurkolói az utcákon adtak hangot elégedetlenségüknek, amiért csapatuk, 111 éves fennállása során először, kiesett az A-ligából.

A rendbontók gyújtogattak és a hatóságokkal is összecsaptak. A rohamrendőröknek reggelig sem sikerült feloszlatniuk a tömeget. A Santos FC-ben focizott egykor Pelé, majd később Neymar is.

Mint ismert a Santos az utolsó fordulóban 2-1-re kikapott otthon a Fortaleza együttesétől és a vereség megpecsételte a sorsát, így eldőlt, hogy a gárda alig egy évvel a háromszoros világbajnok Pelé tavaly december 29-i halála után búcsúzott az első osztálytól.

🚨🇧🇷 | Santos fans setting fire to players cars yesterday after they were relegated for the first time in the clubs history.

