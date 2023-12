Női kézilabda-vb: közel húszgólos győzelem után középdöntős Magyarország

A magyar női kézilabda-válogatott biztosította helyét a középdöntőben az olimpiai kvalifikációs világbajnokságon azzal, hogy 39-20-ra legyőzte Kamerunt szombaton a csoportkör második fordulójában, Helsingborgban.

Eredmény, csoportkör, 2. forduló, B csoport:

Magyarország-Kamerun 39-20 (18-8)

——————————–

Helsingborg, 589 néző, v.: Budzak, Zahradnik (szlovákok)

lövések/gólok: 49/39, illetve 43/20

gólok hétméteresből: 1/1, illetve 2/1

kiállítások: 4, illetve 6 perc

Magyarország:

Szemerey – Töpfner 5, Klujber 7, Vámos 1, Bordás 1, Kuczora 3, Szöllősi-Schatzl 6, cserék: Papp, Debreczeni-Klivinyi 3, Albek 4, Juhász 2, Pásztor 1, Füzi-Tóvizi 4, Simon 2, Bukovszky

A nyitókörben Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttese 35-12-re kerekedett Paraguay legjobbjai fölé, míg a kameruniak 25-11-re kaptak ki Montenegrótól. A magyarok 18 fős keretéből ezúttal az első fordulóban egyaránt kisebb sérülést begyűjtő szélsők, Győri-Lukács Viktória és Márton Gréta maradtak ki.

A magyar válogatott korábban még nem találkozott a kameruni csapattal, amely negyedszer jutott ki világbajnokságra. Az afrikai gárdának adminisztrációs hiba miatt van csupán 14 játékosa. A délelőtti órákban néhány kameruni játékost lehetett látni Helsingborg belvárosában séta közben, amint a balszélsőjük elmondta: korábban televízióban látott csak havat, amelyet nagyon hidegnek talált.

Ennek színéhez igazodva fehér szerelésben játszott a magyar válogatott, amely pontatlan támadásokkal kezdte a mérkőzést, ez az első gólt szerző, sárga-pirosban pályára lépő afrikaiakra is igaz volt. Vámos Petra belesérült az első magyar találatba, ám le tudott sétálni a pályáról, a vezetést pedig átvette a magyar válogatott, de a mindkét részről sok hibával tarkított játék nyomán csak lassan tudta növelni előnyét.

A kapuban kezdő Szemerey Zsófia bravúrt tudott bemutatni,

stabilabbá vált a védekezés, miközben elöl többen is belendültek és jól találták meg a réseket a kameruni falon.

A 16. percben egy ötgólos magyar sorozat nyomán 10-3-nál időt kért Kamerun, amelynek egyik stábtagja a csapatok részére fenntartott lelátón olyannyira összhangban volt az eseményekkel, hogy sokszor oldalazva ugrált vagy éppen sprintelt a széksorok között, máskor pedig felemelt kezekkel „védekezett együtt” övéivel. A megszakítás nem változtatott igazán a játék képén, egyre több magyar került fel a gólszerzők közé, betalált a többi között a 22. születésnapját éppen szombaton ünneplő

Albek Anna is, és Vámos is vissza tudott térni rövid pihenő után a pályára.

A 21. percben 14-4-nél alakult ki először tízgólos különbség, ezt követően viszont negyven másodpercet kettős emberhátrányban kellett – sikerrel – átvészelni. A játékrész hajrájára időt kért Golovin Vlagyimir, együttese azonban a szünetig már nem tudta megtoldani előnyét. Az első félidőben Szemerey ötven százalékos hatékonysággal védett.

A fordulás után is az afrikaiaké volt az első gól és a játékrész első percei is, több magyar támadás rossz passzon vagy elejtett labdát zárult idő előtt. Néhány perc után ismét „üzemi hőfokra melegedett” a válogatott a két nappal korábbihoz képest kétszeresére duzzadt, mintegy 40 fős magyar szurkolótábor nagy örömére, Szöllősi-Schatzl Nadine átadása után

Bordás Réka a mérkőzés leglátványosabb akcióját zárta eredményesen.

A másik oldalon is magas minőségű volt a szélsőjáték, Töpfner Alexandra is szállította a gólokat, akárcsak Klujber Katrin, a második félidő derekán 29-15-nél kért időt Kamerun. Az utolsó tíz percen belül érkezett a kapuba az első vb-meccsén szereplő Bukovszky Anna, védeni is tudott nem sokkal később. Az utolsó percekre csupán két kérdés maradt: meglesz-e a húszgólos különbség és sikerül-e valamennyi pályára lépő magyar mezőnyjátékosnak betalálnia, végül egyik sem sikerült, ám aligha kell bánkódnia emiatt a magyar válogatottnak.

A meccs legjobbja Klujber lett, Albeket pedig énekkel köszöntötték a szurkolók.

Szemerey 11, Bukovszky négy védéssel zárt, a túloldalon Nnomo Sonya Marlaine hat, Ateba Engadi Laeticia Pétronie öt gólt dobott.

A középdöntőbe legalább két pontot már visz a nemzeti csapat,

amely hétfőn 20.30-tól a csoportkör rangadóján a szintén két sikerrel kezdő Montenegróval találkozik. A legjobb nyolc közé kerülés szempontjából kulcsfontosságú mérkőzést élőben közvetíti az M4 Sport és a Kossuth Rádió.

Az első három helyezett jut a középdöntőbe, ott a Svédország, Horvátország, Kína, Szenegál négyes három továbbjutójával találkoznak a magyarok Göteborgban, ahonnan az első két együttes kerül a negyeddöntőbe.

korábban:

Montenegró-Paraguay 41-26 (17-15)

Az állás: 1. (és továbbjutott) Magyarország 4 pont (74-32), 2. (és továbbjutott) Montenegró 4 (66-37), 3. Kamerun 0 (31-64), 4. Paraguay 0 (38-76)

Kiemelt kép forrása: A győztes magyar válogatott az olimpiai kvalifikációs női kézilabda-világbajnokság csoportkörének második fordulójában játszott Magyarország – Kamerun mérkőzés után a svédországi Helsingborgban 2023. december 2-án. Magyarország-Kamerun 39-20. Fotó: MTI/Illyés Tibor