Sigér: Nagyon kellett már ez nekünk

Sigér Dávid szerint a rosszabb periódus után nagy szüksége volt a Ferencváros labdarúgócsapatának a szerb Cukaricki vendégeként kiharcolt győzelemre, mellyel az együttes közel került a továbbjutáshoz a Konferencia-liga csoportköréből.

A magyar válogatott középpályás kezdőként lépett pályára csütörtökön este, majd a szünetben lecserélték, így a padról nézte végig, ahogy csapattársai a hajrában fordították meg a mérkőzést. Előbb Kristoffer Zachariassen egyenlített, majd a 98. percben Aleksandar Pesic bombagóljával mindhárom pontot begyűjtötte a magyar bajnok, mely egyúttal lezárta négy tétmeccsen át tartó nyeretlenségi sorozatát.

„Most a végén egy kicsit megőrültünk, de nagyon kellett már ez nekünk. Annyira kellett már egy győzelem, hogy valami átszakadjon, mert hetek óta azt érzem, hogy szenvedünk és szenvedünk”

– nyilatkozta az M4 Sportnak a 33. születésnapját csütörtökön ünneplő futballista, aki megköszönte csapattársainak, hogy győzelemmel ajándékozták meg. – „A 60-70. perc környékén úgy éreztem, messze vagyunk attól, hogy ebből három pont legyen. Nem is tudom, ez most minek volt köszönhető, de hiszek abban is, hogy ennek egy szép napnak kellett lennie.”

Sigér Dávid azt is elmondta, hogy nagyon készültek a találkozóra, fogadkoztak előtte, hogy meglesz a siker, épp ezért mélyütéssel ért volna fel, ha nem jön össze a győzelem.

„Azért azt kell látni, hogy minden nem változott meg, ezt kell ebből leszűrni, de ha dolgozunk keményen, akkor valaminek ki kell jönnie belőle”

– jegyezte meg a játékos, aki szerint az eredmény alakulása miatt sok esetben türelmetlen volt a csapat, ezért csúsztak be hibák a játékába.

A Kl két hét múlva sorra kerülő utolsó fordulójában a második helyen álló Ferencváros az éllovas és már továbbjutott olasz Fiorentinát fogadja. A magyar bajnok sikerrel csoportelsőként a nyolcaddöntőbe lépne, míg egy ponttal játszania kellene a 16 közé kerülésért az Európa-liga egyik csoportharmadikjával, vereség esetén pedig még kieshet.