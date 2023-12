Az ország legkiválóbb sportolói küzdenek egymással az M4 Sport új, decembertő látható műsorában

December 25-én új műsort indít az ország legnézettebb sportcsatornája. 48 sportoló méri össze tudását az M4 Sport nagyszabású műsorában, a SzuperPárosban. A sportvetélkedő hagyományteremtő szándékkal indul, és a nagysikerű, harminc évvel ezelőtti Szuperbajnok versengéseit éleszti újra. Hazánk élsportolói női és férfi vegyes párosokban küzdenek meg egymással Hajdú B. István kommentálásában és Berkesi Judit műsorvezetésével. A nézők olyan klasszisokért szoríthatnak a műsorban, mint Babos Tímea, Csipes Tamara, Kozák Luca, Marozsán Fábián, Jansik Szilárd vagy Siklósi Gergely.

A 30 évvel ezelőtti sikerműsor új köntösben

Öt napon keresztül izgulhatnak a nézők azért a 24 párosért, akik harcba szállnak a SzuperPáros címért az M4 Sport új műsorában. Az első négy adás december 25. és 28. között 20 órától az elődöntők küzdelmeiről szól majd. Mindegyik napon 12 sportoló száll versenybe a döntőbejutásért. A sportfeladatok rendkívüli edzettséget igényelnek és különböző kihívásokat tartogatnak. Minden elődöntőből a két legjobb páros jut be a december 29-ei döntőbe. A sportpályát ugyanazon a helyszínen építette fel a csatorna, ahol harminc évvel ezelőtt – Knézy Jenő ötlete alapján – a Szuperbajnok forgott. A versenyeknek most is a Vasas Fáy Utcai Sportcentrum adott otthont.

Jól ismert párossal tölthetik a nézők az ünnepi időszakot

Berkesi Judit és Hajdú B. István köszönti a képernyőn a nézőket december 25-én. A műsor kommentátora már 30 évvel ezelőtt is aktív részese volt az akkori felvételeknek, és az új műsornak is meghatározó szereplője. A csatorna új műsorát december elsején Berkesi Judit mellett, Székely Dávid jelentette be az M1 csatornán. „Hagyományteremtő szándékkal indítjuk el a SzuperPárost, ahol az ország legkiválóbb sportolói mérik össze tudásukat. Fontos volt számunkra, hogy az ünnepi időszakban az év legfontosabb sporteseményeinek újra élése és az év végi összefoglaló műsoraink mellett, újabb sportközvetítéseken is izgulhassanak a nézők, és az egész család együtt szurkolhasson a karácsonyi vacsorát követően kedvenc sportolóiknak” – összegezte a műsor hátterét az M4 Sport csatornaigazgatója.

A bajnokok bajnokai

Idén a karácsonyi szünetben sem állnak le a sportközvetítések az M4 Sporton, sőt, korábban soha nem szerepelt együtt egy műsorban ilyen sok kiváló sportoló. A 48 élsportoló között ott lesz a kétszeres olimpiai, világ- és Európa-bajnok kajakozó, Csipes Tamara; az olimpiai ezüstérmes, világ- és Európa-bajnok párbajtőrvívó, Siklósi Gergely, az olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó, Jansik Szilárd, a párosban világelső, háromszoros világbajnok és négyszeres Grand Slam-tornagyőztes teniszező, Babos Tímea, a világbajnok és ifjúsági olimpiai bajnok kardvívó, Pusztai Liza, vagy 2022-ben az év női sportolójának választott Kozák Luca olimpikon gátfutó. December 29-én a 19 órakor kezdődő döntőben derül ki, hogy ki lesz 2023-ban a SzuperPáros, a bajnokok bajnoka.

SzuperPáros az M4 Sporton és az m4sport.hu oldalon: