Szerbiában egy szerb csatár utolsó perces bombagólja szállította a győzelmet a Ferencvárosnak a Konferencia-ligában

A Ferencváros az utolsó pillanatban gólt szerezve 2–1-re győzött csütörtökön a szerb Csukaricski vendégeként a labdarúgó Konferencia-liga ötödik fordulójában, így továbbra is a továbbjutást jelentő második helyen áll a csoportjában.

A semleges helyszín nyomán alig ezer néző volt kíváncsi a találkozóra, de annak fele is magyar drukker volt. A Csukaricski azért kényszerült távol az otthonától, mert a belgrádi stadionja nem felel meg az európai szövetség előírásainak, ezért a mérkőzést a Szerbia déli részén található Leskovacban rendezték, ahol augusztusban adták át a másodosztályú Dubocica több mint 8000 férőhelyes új stadionját.

A Ferencváros kezdte jobban a mérkőzést, az első helyzetre mindössze négy percet kellett várni, de a Pesics passzából kiugró Traoré közeli lövését védte a szerb kapus. A magyar bajnok hiába irányította a játékot,

a belgrádi rivális az első gyors ellenakciójából betalált.

Videó: szép támadás után már a 10. percben vezet a Csukaricski a Fradi ellen az Ekl-ben

A hazaiak vezető találata hidegzuhanyként érte a zöld-fehéreket, akik bár többet birtokolták a labdát, helyzetig nem jutottak. A Csukaricski előnyben játszhatta a saját játékát, azaz védekezésre rendezkedett be, majd labdaszerzésekből igyekezett gyors kontrákat vezetni, amire volt is esélye, mert a Ferencváros görcsösen és pontatlanul futballozott. Elöl a magyar kísérletek elkerülték a kaput, viszont Dibusznak kellett néhányszor védenie.

A szünet előtti 15 percben valamelyest ismét veszélyesebbé vált a magyar csapat játéka, azonban hiányzott a lendület és az átütőerő, a befejezések pedig továbbra is célt tévesztettek,

így a Csukaricski vonulhatott előnnyel a szünetre.

Dejan Sztankovics vezetőedző hármas cserével próbálta frissíteni a csapatát, sőt, néhány perc múlva Traoré sérülése miatt már a negyedik változtatási lehetőségét is ki kellett használnia. Valamelyest ugyan javult az FTC játéka, mert több elképzelés és lendület volt az akciókban, azonban a kulcspasszok továbbra sem sikerültek, így az egyenlítés is elmaradt. A Csukaricski továbbra is a gyors ellenakciókban bízott, de ezek a térfélcserét követően kevesebb veszélyt hordoztak magukban, mint az első félidőben. A hajrában a magyar bajnok átállt a háromvédős rendszerre, de fölénye így is meddőnek bizonyult, ritkán adódott lehetőség a támadók előtt.

Végül góllá érett a nyomás,

de a Ferencváros helyzetén jelentősen csak diadal javított volna, ezért támadásban maradt.

Zachariassen egyenlítő gólja hozta vissza a Ferencváros reményeit

Amikor már úgy tűnt, meg kell elégednie az egy ponttal, akkor

Pesics villanása mégis győzelemhez segítette a magyar csapatot,

amely így lépéselőnybe került a belga Genkkel szemben.

Pesic a 98. percben lőtt bombagóllal hozta a győzelmet a Fradinak

A Ferencváros két hét múlva az utolsó fordulóban az éllovas és már továbbjutott olasz Fiorentinát fogadja. A magyar bajnok sikerrel csoportelsőként a nyolcaddöntőbe lépne, míg egy ponttal játszania kellene a 16 közé kerülésért az Európa-liga egyik csoportharmadikjával, vereség esetén pedig még kieshet.

