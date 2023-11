Botrány a brazil-argentin meccsen: repültek a székek, az argentinok kapusa a rendőröknek ugrott, Messi sem fogta vissza magát

A telt házas Maracana Stadionban rendezett találkozó több mint 10 perces csúszással kezdődhetett el, a himnuszok alatt ugyanis a vendégdrukkerek összecsaptak a hazaiakkal. A brazil rendőrök azonnal megpróbálták megfékezni az indulatokat, ami miatt a lelátókon végül kitört a káosz.

Az argentin szurkolók közül többen menekülni próbáltak a szektorból, de voltak, akik inkább székeket téptek ki, és azokkal támadtak a rendőrökre. Az ütközetben több szurkoló megsérült, többen vérző fejjel hagyták el a stadiont.

Az argentin játékosok zöme akkor a nézőtérhez rohant és szurkolók védelmére kelt. Emiliano Martínez, az argentinok kapusa

A heves vérmérsékletéről híres hálóőrt végül a csapattársai fogták vissza. Az argentinok ezt követően az öltözőbe vonultak, ahonnan több mint 10 perc után tértek vissza a pályára.

Mielőtt azonban a csapat az öltöző felé vette az irányt, a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi a brazilok támadójával, Rodrygóval került szóváltásba. A Real Madrid fiatal sztárja Messinek címezte véleményét, miszerint az argentinok gyávák, amiért az öltözőbe vonulnak.

– vágott vissza a világbajnok Messi, majd nyakon ragadta a fiatal brazilt. Ezután mindkét válogatottból több játékos is körbevette a feleket, hogy a vita ne fajuljon tovább.

A labda végül félórás késéssel indult útnak. Az első félidő feszült körülmények között zajlott, három sárga lap és 22 szabálytalanság került a jegyzőkönyvbe, de egyik csapatnak sem sikerült gólt szereznie. A története során először egymás után két vb-selejtezőn is vereséget szenvedett brazilok igyekeztek javítani, ám elpuskázták az összes helyzetüket, míg a címvédőnél Nicolas Otamendi lett a nyerőember, a 63. percben ugyanis egy fejesgóllal előnyhöz juttatta az argentinokat. Messi és társai a lefújásig megtartották az 1-0-s eredményt, igaz, a házigazdák a 81. perctől Joelinton kiállítása miatt emberhátrányban játszottak.

Az utolsó percekben a hazai szurkolók oléztak, amikor az argentinoknál volt a labda, majd a lefújás után kifütyülték Fernando Diniz szövetségi kapitányt.

Az ötszörös világbajnok Brazília így

Brazil are now winless in their last three CONMEBOL World Cup qualifiers and are currently FIFTH in the group.

Az argentinoknak 15 pontjuk van, és vezetik a tabellát. A braziloknak ez volt

„A szurkolók szenvedélyesek és mindig nyerni akarnak, így természetesen megvan a joguk ahhoz, hogy fütyüljenek. Ugyanakkor egy kicsit soknak érzem, hogy oléztak az argentinoknak” – mondta a meccs utáni sajtótájékoztatón a szakvezető.

Messi a lefújást követően újságíróknak beszélt a találkozót megelőző jelenetekről. A világklasszis szerint szörnyű volt látni, ahogy a rendőrök megtámadják az embereket. Messi szerint a kapu mögötti, érintett szektorban csapattársainak családtagjai is ültek, és végül azért mentek be az öltözőbe, mert ez volt a legjobb eszköz arra, hogy megnyugtassanak mindenkit. Mint fogalmazott, az

A brazil csapatkapitány, Marquinhos is megerősítette, hogy aggódtak a történtek miatt, nők és gyerekek is voltak a szektorban, és a pályán a játékosok nem értették, mi történik, ijesztő helyzet volt.

„Szégyen, amit a brazil rendőrség művel! Hogyan lehetséges ez? Meddig kell még látnunk ezeket a jeleneteket?! Mindig ugyanez van Brazíliában” – fogalmazott csalódottan az Instagram-oldalára feltöltött posztban az argentinok védője, Lisandro Martínez.

"It's a shame to see what Brazilian police are doing! So how can that be possible? How long we have to see these scenes?! It's always the same [in Brazil]".

Lisandro Martínez posting about tonight scenes.

