A magyar labdarúgó-válogatott vasárnap a Montenegró felett aratott 3-1-es győzelmével zárta a jövő évi németországi Európa-bajnokság selejtezősorozatát. Marco Rossi legénysége veretlenül nyerte meg csoportját és biztosította be helyét a kontinenstornán. A magyar csapat összesen 16 gólt szerzett a selejtezőkön, ezekből választottunk ki tetszés szerint ötöt, amelyek egyikére most Ön is voksolhat. Szavazzon! Ön szerint melyik volt a magyar válogatott legszebb gólja az Eb-selejtezőkön?

Szoboszlai szabadrúgásgólja Bulgária ellen (Magyarország–Bulgária 3–0) Bődületesen nagy szabadrúgásgólt lőtt Szoboszlai Dominik Bulgária ellen Sallai bombagólja Litvánia ellen (Magyarország–Litvánia 2–0) Sallai bombagóljával duplázta meg előnyét a magyar válogatott Litvánia ellen Sallai kapásgólja Szerbia ellen (Magyarország–Szerbia 2–1) Videó: Sallai Roland káprázatos labdaátvétel után lőtt hatalmas bombagólt Varga fejese Litvánia ellen (Litvánia–Magyarország 2–2) Varga Barnabás remek fejesével egyenlített a magyar válogatott Litvániában Szoboszlai szólógólja Montenegró ellen (Magyarország–Montenegró 3–1) Világklasszis Szoboszlai-szóló után egyenlített a magyar válogatott Montenegró ellen Ha listánkból kihagytuk volna, írja meg kommentben, Önnek melyik a kedvence! Kiemelt kép: a magyar válogatott játékosai. (Forrás: MTI)