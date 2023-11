Mesébe illő befejezés a Puskásban! Magyarország hátrányból fordított Montenegró ellen és csoportelsőként jutott ki az Eb-re

A magyar labdarúgó-válogatott hátrányból fordítva 3-1-re legyőzte a vendég montenegrói csapatot a vasárnapi Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésen, így csoportelsőként jutott ki a jövő évi kontinensbajnokságra. Tekintse meg összefoglalónkat!

Magyarország–Montenegró 3–1

A vendégek ugyan Slobodan Rubezic fejesével a 36. percben vezetést szereztek, azonban a magyar csapatkapitány, Szoboszlai Dominik duplájával a 68. percre fordítottak Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai. A végeredményt Nagy Ádám állította be a hosszabbításban. Marco Rossi újoncot is avatott, az utolsó pillanatokban becserélte Szuhodovszki Somát.

A telt házas Puskás Arénában aratott sikernek köszönhetően a nemzeti együttes immár 12 találkozó óta nem talált legyőzőre – legutóbb 2000 márciusa és 2001 áprilisa között volt ilyen jó sorozata – és 1976 után zárt ismét veretlenül egy naptári évet.

Eb-selejtező, G csoport, 10. (utolsó) forduló:

Magyarország-Montenegró 3-1 (0-1)

A magyar drukkerek nagy lelkesedéssel és élőképpel fogadták az Eb-re kijutott nemzeti együttest: az egyik kapu mögötti lelátón a magyar zászló rajzolódott ki azzal az üzenettel, hogy „irány az Eb”.

Jó iramban kezdődött a mérkőzés, mindkét csapat vezetett ígéretes támadásokat, de a védelmek rendre menteni tudtak, mielőtt gólhelyzet alakult volna ki, így bár komoly izgalmak nem voltak, de küzdelmes játék zajlott a pályán. A magyarok jóval többet birtokolták a labdát, de mezőnyfölényük lehetőségekben nem nyilvánult meg, az első félórában egyetlen kaput eltaláló lövés sem volt. Az első tíz percet leszámítva csendesen csordogáló mérkőzést láthatott a közönség úgy, hogy a magyarok kontrollálták a játék menetét. Ennek ellenére a meccs első kapura tartó kísérletéből váratlanul a vendégek szereztek vezetést. A bekapott gól nagyobb erőbedobásra sarkallta a magyar csapatot, amely a szünet előtti percekben nagyobb nyomást helyezett ellenfelére, ekkor már helyzete is volt, de Gazdag nem találta el a kaput.

Marco Rossi szövetségi kapitány kettős cserével próbálta frissíteni a csapatát, amely a térfélcserét követően ott folytatta, ahol az első félidőt abbahagyta, azaz támadólag lépett fel, de a vendégvédelem állta a sarat. A montenegróiak a második félidő elejétől minden alkalmat megragadtak, hogy húzzák az időt és tördeljék a játékot, hogy a magyarok lendületét megtörjék. Rossi tanítványainak hiába volt több mint tíz lövése, először a 63. percben találták el a kaput, de Ádám kísérlete csemege volt montenegrói kapuba becserélt Djukicnak. Néhány perccel később viszont Szoboszlai ismét igazolta világklasszisát, előbb egy cselsorozat végén talált a kapuba, majd Ádám nagyszerű passzát követően is eredményes volt. Miközben a magyarok két perc alatt fordítottak, a montenegróiak értesültek arról, hogy győzelemmel kijutnának az Eb-re, mert a csoport másik találkozóján vesztésre álltak a szerbek. A vendégek így elszántan rohamozni kezdtek, de Dibusz ihletett formában védett, legalább négy-öt bravúrja volt, amivel megőrizte a magyar válogatott számára a minimális előnyt. A slusszpoén sem maradt el, ugyanis a ráadásban a nemzeti együttes legtapasztaltabb játékosa, Nagy Ádám is betalált, aki 77. fellépésén másodjára volt eredményes címeres mezben.

A lefújást követően a közönség hosszasan ünnepelte az Eb-re veretlenül és csoportelsőként kijutott válogatottat, amellyel közösen elénekelte a Himnuszt. Szoboszlai Dominik és Marco Rossi is köszönetet mondott a szurkolóknak.

67. perc: Szoboszlai pazar cselsorozattal tört be a 16-os jobb oldalán, majd két védő között elfutva laposan kilőtte a jobb alsó sarkot (1-1).

68. perc: Ádámtól kapott nagyszerű passzt Szoboszlai a montenegrói 16-os bal oldalán, majd a Liverpool középpályása 8 méterről a jobb felső sarokba lőtt (2-1).

93. perc: Szoboszlai bal felső sarokba tartó szabadrúgását ugyan Djukic védte, de a labda Nagy Ádámhoz került, aki az ötös jobb sarkáról kapásból lőtt a hálóbat (3-1).

———————————

Puskás Aréna, 65 ezer néző, v.: Danny Makkelie (holland)

gólszerzők: Szoboszlai (67., 68.), Nagy Á. (93.), illetve Rubezic (36.)

sárga lap: Szoboszlai (26.), Gazdag (35.), Dibusz (78.), Nagy Zs. (87.), illetve Camaj (13.), Savic (18.), Rubezic (34.), Vesovic (47.), Vujacic (70.), Raickovic (88.), Kuc (92.)

Magyarország:

————-

Dibusz – Balogh, Lang, Szalai A. – Bolla (Nego, a szünetben), Nagy Á. (Szuhodovszki, 94.), Styles (Horváth K., 64.), Nagy Zs. – Gazdag (Kalmár, a szünetben), Szoboszlai – Ádám (Németh A., 78.)

Montenegró:

———–

Mijatovic (Djukic, 58.) – Rubezic (Raickovic, 76.), Savic, Vujacic – Vesovic (M. Vukcevic, 55.), Jankovic (Radulovic, 70.), Kuc, Camaj (Krstovic, 70.), A. Vukcevic – Osmajic, Jovetic

Kiemelt kép: a gólszerzõ Szoboszlai Dominiknak (b3) gratulálnak csapattársai a labdarúgó Európa-bajnoki selejtezõk tizedik, utolsó fordulójában, a G csoportban játszott Magyarország – Montenegró mérkõzésen a budapesti Puskás Arénában 2023. november 19-én (Fotó: MTI/Kovács Tamás)