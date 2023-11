Küzdelmes első félidő után Magyarország - Montenegró 0:1 – Kövesse nálunk Magyarország utolsó Eb-selejtező mérkőzését élőben!

A jövő évi Európa-bajnokságra csütörtökön kijutott magyar labdarúgó-válogatott számára a csoportelsőség megszerzése a tét a Montenegró elleni utolsó fordulós hazai selejtezőmérkőzésen. Kövesse élőben a mérkőzést a hirado.hu-n!

Első félidő

Vége az első félidőnek. Az állás: Magyarország – Montenegró 0:1

36. perc: Gól! Rubezsics fejelt a magyar kapuba. Vezetnek a vendégek.

35. perc: Gazdag kapott sárgalapot.

33. perc: Rubezsics kapott sárgalapot Styles lerántásáért.

26. perc: Jankovics arca találkozott Szoboszlai alkarjával. A magyar csapatkapitány megmozdulása után a játékvezető felmutatta a sárgalapot.

13. perc: Driton Camaj sárgát kapott. A montenegrói játékos a labdával nem törődve rántotta le Baloghot.

Kezdetét vette a vérkőzés, a vendégek hozhatták játékba a labdát a középkörben.

A kezdő sípszó előtt

A Magyar Labdarúgó Szövetség Facebook-oldalán közzétette a kezdőcsapat névsorát:

A nemzeti együttes két napja drámai körülmények között, a 97. percben született öngóllal egyenlítve szerezte meg a kijutásához szükséges egy pontot Bulgáriában, de így is van miért küzdenie a kvalifikációs sorozat utolsó összecsapásán, ugyanis ha az első helyen végez az ötösben, akkor december 2-án a második kalapból húzzák ki a hamburgi sorsoláson.

Az éllovas pozíció megtartásához legalább egy pontra van szüksége Marco Rossi szövetségi kapitány csapatának, vereség esetén csak akkor marad az első helyen, ha a második szerbek nem nyernek a vendég bolgárok ellen.

A magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakvezető irányításával a válogatott másodszor produkált 11 mérkőzésből álló veretlenségi sorozatot. Az előző alkalommal a 12. találkozó kudarcot hozott a 2021-es Eb-n, de ha ezt most sikerülne elkerülni, akkor a nemzeti együttes olyan szériát produkálna, melyre több mint húsz éve nem volt példa. A magyarok legutóbb 2000 márciusa és 2001 áprilisa között maradtak veretlenek 12 találkozón át. A veretlenség más szempontból is fontos tett lenne, ugyanis ez esetben a nemzeti együttes 1976, azaz 47 esztendő után először nem találna legyőzőre egy naptári éven belül.

„Ezek mind olyan számok, amelyek miatt a srácok munkáját el kell ismerni. Ezt megtettem én is feléjük” – kommentálta csapata teljesítményét szombati sajtótájékoztatóján Marco Rossi.

„Az Eb-részvétel kiharcolása ugyan felszabadulttá teszi az embert, de ahogy a barátságos meccsek előtt is mondom, amikor válogatott mezt magukra öltik a játékosok, akkor nincs tét nélküli találkozó.

Ráadásul telt ház előtt lépünk pályára, a szurkolók szeretnék megünnepelni a kijutást, ez pedig győzelemmel lenne igazán szép”

– jelentette ki a magyar állampolgársággal rendelkező olasz szakvezető.

