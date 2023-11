Zavargások a bolgár-magyar meccs alatt: menesztették a bolgár a belügyminiszter-helyettest

A politikus a sajtótájékoztatóján kijelentette: „A futball ünneplése helyett fenyegető erőszakos jelenetek voltak megfigyelhetők. Az ok a Bolgár Labdarúgó-szövetség (BFS) hosszú ideje fennálló vezetősége, amely a bolgár labdarúgást hanyatlásba taszította. A belügyminisztérium részéről is vannak hibák, nem hunyhatunk szemet az erőszakos jelenetek felett, amikor egyes rendőrök ütlegelték és rugdosták az elesett polgárokat” – mondta. Kérdésekre válaszolva tisztázta, hogy a belügyminisztérium vezetőjének lemondását fontolgatják.

„Ami Sztojanovot illeti, úgy látom, nem megfelelő volt a helyzetértékelése, ő biztosított arról, hogy nem várhatóak provokációk” – tette hozzá a kormányfő.

Korábban a vezető parlamenti frakciók a belügyminiszter lemondását követelték.

Oh, lol, football fans in Sofia, Bulgaria, finally had enough of the Bulgarian Football Union. It took them about twenty years, where the last 5-7 were under the bottom of the barrel for our national team. Here’s a photo of a police van being set on fire tonight, amidst a protest pic.twitter.com/0BLPuy2pCn

— Borislav Yordanov (@JustGrin) November 16, 2023