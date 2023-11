Képeken, ahogy összecsapnak a bolgár ultrák a rendőrökkel, vízágyúval oszlatták a tömeget

A bolgár szövetség munkájával elégedetlen drukkerek már hetekkel a mérkőzés előtt tüntetésre készültek, a bolgár szövetség ezt követően kérte az UEFA-tól, hogy legyen zárt kapus a találkozó (ezt jóvá is hagyták), így a drukkerek kiszorultak az utcákra, de így is hangot adtak elégedetlenségüknek.

A mérkőzést kezdetét követően kezdett mérgesedni a hangulat, a drukkerek a rendőrökkel is összecsaptak, a hatóságok ezt követően vízágyúkkal oszlatták a tömeget.

Bolgár források közben arról számoltak be az X platformon, hogy

Oh, lol, football fans in Sofia, Bulgaria, finally had enough of the Bulgarian Football Union. It took them about twenty years, where the last 5-7 were under the bottom of the barrel for our national team. Here’s a photo of a police van being set on fire tonight, amidst a protest pic.twitter.com/0BLPuy2pCn

— Borislav Yordanov (@JustGrin) November 16, 2023