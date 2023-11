Szoboszlai Dominik drámai vallomása, magányos Liverpoolban a magyar válogatott ásza

A Fodball nevű Youtube-csatorna készített egy hosszú interjút Szoboszlai Dominikkal. A magyar válogatott csapatkapitánya többek között a Liverpoolba való beilleszkedéséről, Erling Haalanddal való kapcsolatáról, valamint a magányról is beszélt.

Szoboszlai Dominikot nyáron 70 millió euróért igazolta le a Liverpool. A játékos nagyon hamar beilleszkedett új csapatába, de ez elmondása szerint

nem volt olyan egyszerű, mint amilyennek kívülről tűnt

– írta az M4 Sport.

„Konaté kivételével senkit sem ismertem a csapatból. Újoncként ültem első nap az öltözőben és azon gondolkodtam, hogy kivel megyek el reggelizni vagy igazából mit csináljak. Két-három hét kellett hozzá, hogy mindenki befogadjon, ami végül a felkészülési időszak első meccse után sikerült teljes mértékben” – fogalmazott Szoboszlai Dominik, aki elmondása szerint Trent Alexander-Arnolddal remek kapcsolatot ápol, mondhatni, ő a magyar középpályás legjobb barátja a csapatban.

Kapcsolódó tartalom

„Két év van közöttünk, hasonló a gondolkodásunk, megértjük egymást a pályán és azon kívül is. Vele mentem el először vacsorázni, jártunk csavarogni ide-oda. Jóban lettünk, van, gyakran ugrik át hozzám és fordítva” – mesélte a magyar válogatott csapatkapitánya, aki azt is elárulta, azt szereti a legjobban, ha minden mérkőzésen pályára lép, hiszen akkor van a legjobb állapotban, ha hétköznap és hétvégén is játszhat, közte pedig csak a regenerálódásra kell figyelnie.

Kérdezték salzburgi csapattársáról és jó barátjáról, Erling Haalandról is, aki a pályán kívül híresen nagy hangsúlyt fektet a regenerációra – Szoboszlainak viszont a norvég csatár módszerei nem igazán váltak be.

„Amikor Salzburgban játszottam, egy szobában laktunk Erlinggel. Körülbelül kétszer vagy háromszor meditáltam is vele. Elsőnek hülyének néztem, de végül beszálltam. De nekem ezek nem segítettek. Lehet, hogy azért, mert annyira nem is hittem benne, mint ő. Nagyon sok dolgot csinál még, amit az emberek nem is tudnak. Én jártam a lakásán, kicsit beteg a srác” – mondta viccesen Szoboszlai, aki továbbra is közel él barátjához egy Liverpool és Manchester közötti lakóparkban.

Az interjú végén Szoboszlai a focistaélet velejáróiról is beszélt. Úgy véli,

a magány gyakori probléma és minden focistát érint.

Kapcsolódó tartalom

„Aki azt mondja, nem érzi magát magányosnak, hazudik. Természetesen néha én is az vagyok. Vannak olyan napok, amikor a kanapén ülök és azon gondolkodok, hogy mit csináljak. Az otthoni barátaim nincsenek itt, annyira régóta pedig még nem lakok itt, hogy csak szóljak valakinek, hogy menjünk el valahova. Ilyenkor filmet nézek és reménykedek, benne, hogy elalszok, hogy minél hamarabb holnap legyen. Vannak nagyon is nehéz napok” – zárta a 23 éves játékos.

Kiemelt kép: Szoboszlai Dominik. (Forrás: MTI)