Valóságos szitokháború robbant ki Messi miatt: Ön szerint megérdemelte az Aranylabdát? Szavazzon cikkünkben!

Igazi mesebeli sztori a 36 éves Lionel Messié, hiszen karrierje végéhez közeledve, a tavalyi katari világbajnokságon csapatkapitányként vezette győzelemre az argentin válogatottat és a vitrinjéből még hiányzó egyetlen trófeát is sikerült begyűjtenie. Messi remekül játszott és fontos gólokat szerzett a tornán, amiért a világbajnokság legjobb játékosának választották.

Ráadásul arra, amiért korábban rengetegen kritizálták, hogy nem tud hazája igazi vezére lenni, a legjobb időzítéssel sikerült rácáfolnia. Az idei Aranylabda-szavazáson pedig mindez a játékos nyolcadik elismeréséhez éppen elég volt.

A német labdarúgó-válogatott rekordere és későbbi magyar szövetségi kapitány, az Aranylabdát 23 évvel ezelőtt elnyerő Lothar Matthaus azonban a szavazást és annak eredményét

„Haaland egész évben jobban teljesített Messinél. Az argentin nem érdemelte meg a díjat, nem mellesleg ez a végeredmény azt az érzést kelti, hogy a vb minden másnál többet ér. Az én szememben senki nem volt jobb az elmúlt 12 hónapban a norvégnál, aki fontos trófeákat nyert és rekordokat állított fel. Messi-rajongóként mondom, kabaré az egész” – forrongott Matthaus, akinek nyilatkozata főként azért érdekes, mert akkoriban ő is a vébén nyújtott teljesítményével érdemelte ki a díjat.

A nyilatkozat mondani sem kell, sokaknál kiverte a biztosítékot. Messi válogatottbeli csapattársa és nagy barátja, a szintén világbajnok Ángel Di María például frappáns válasszal reagált Matthaus véleményére.

„Nyafogj máshol!” – üzente kommentben a 35 éves játékos.

Ángel Di María has no time for Lothar Matthaus’ claim that Erling Haaland deserved to win the Ballon d’Or over Lionel Messi pic.twitter.com/JMW2INKB80

Érdekes felvetéssel élt Haaland manchesteri csapattársa, az Aranylabda-szavazáson kilencedikként végző Bernardo Silva. A portugál válogatott játékmestere szerint, ha a szerepek felcserélődtek volna, akkor sem a Haaland, hanem Messi nyert volna.

„Ez a díj a népszerűségről szól. Tegyük fel, hogy Messi három trófeát nyer csapatával, Haaland pedig világbajnokká teszi Norvégiát. Még ebben az esetben is Messi lenne az Aranylabda legfőbb esélyese. Ez egész egyszerűen kivételezés!” – fogalmazott Bernardo Silva.

Slusszpoénként pedig a Messi bárminemű minősítésére fokozattan ügyelő, ötszörös Aranylabdás Cristiano Ronaldo sem bírta tovább és kifejezte nemtetszését.

A portugál sztár előbb lájkolta és nevető emojikkal fejezte ki egyetértését Tomás Ronceróval, az AS című spanyol lap újságírójával, aki egy videóban fejtette ki véleményét arról, hogy Messi miért nem érdemelte meg a díjat. Későbbi bajnoki mérkőzésén pedig csendre intette a Messit éltető szaúdi drukkereket.

Cristiano Ronaldo left laughing emojis on an Instagram post from a Real Madrid journalist claiming Lionel Messi should only have 5 Ballon d’Ors instead of 8 👀😅

Tomas Roncero, claimed the 3 should have gone to Lewandowski, Xavi and Iniesta 😳 pic.twitter.com/vggaLhN5MR

— SPORTbible (@sportbible) October 31, 2023