Nagy szíve van! Szoboszlai üzent a szörnyű tragédiát átélő csapattársának

„Senki sem marad egyedül közülünk, Luis!” – írta a posztban Szoboszlai, utalva a Liverpool himnuszának jelmondatára, a You’ll never walk alone-ra, ami azt jelenti: sosem leszel egyedül.

Szoboszlai egyébként két gólpasszával az értékelések alapján a meccs legjobbja lett. Csapattársa, Diogo Jota szintén nemes gesztussal ünnepelte gólját a találkozón. A portugál támadó Luis Díaz mezét emelte a magasba, hogy a szurkolók megtapsolhassák.

Luis Díaz vasárnap hajnalban értesült róla, hogy a szülei emberrablók fogságába kerültek. A házaspár épp otthona felé tartott autójával, amikor

Díaz a tragédia miatt azonnal Kolumbiába utazott.

A kolumbiai rendőrség nemsokára nagyszabású mentőakciót indított. Vasárnap este a rendőrség bejelentette, hogy a játékos édesanyját sikerült kiszabadítani, édesapját azonban továbbra is keresik. A helyi nyomozó főügyészség elmondása szerint a férfival az emberrablók Venezuelába szökhettek. A rendőrség emiatt a kolumbiai elnököt is felkérte a nyomozás megsegítésére.

