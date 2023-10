Szoboszlai: Az első liverpooli edzések Szalah-val olyanok voltak, mintha egy videójátékban szerepelnék

A beszélgetésben – melyet az m4sport.hu szemlézett – a válogatott csapatkapitánya elmondta, édesapjával fiatalon csak a techikájával foglalkoztak.

Nem foglalkoztunk a taktikával vagy az erősítéssel. A technikámról szólt minden, csak a lövés, a passzolás és a labdakezelés. Ballal, jobbal. Szerintem ezért lett elég jó a technikám. Akkoriban néha dühös voltam rá a sok edzés miatt, de az idő múlásával megértettem, miért tette” – mondta Szoboszlai.

[BBC] Football Focus: Dominik Szoboszlai says Liverpool can achieve ‘everything’ this season https://t.co/2VOXT2Gr76

— LFCMAGAZINE (@LFCMAGAZINE) October 27, 2023