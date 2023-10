Mexikói Nagydíj: Nem csak Pérez javult, másfél másodpercen belül az F1-es mezőny

A Mexikói Nagydíj második szabadedzésén is a vb-címvédő Max Verstappen (Red Bull–Honda) volt a leggyorsabb, megelőzve a mclarenes Lando Norrist és a Ferrari pilótáját, Charles Leclerc-t. Reménykedésre és izgalmas időmérő edzésre ad okot, hogy rendkívül szoros a mezőny: a húszból 16 versenyző egy másodpercen belüli időt futott az éllovas hollandhoz képest.

Miután az első mexikói szabadedzésen öt csapat is fiatal pilótáknak adott lehetőséget, csak a helyi idő szerint péntek délutáni második gyakorláson állt helyre a világ rendje, amikor mind a tíz csapat a hivatalos versenyzőivel ment ki a mexikóvárosi pályára – számolt be az M4sport.hu.

A legjobban ismét a Red Bull hangolt a hétvégére: Max Verstappen volt a leggyorsabb mindkét szabadedzésen, míg a hazai közönség előtt versenyző Sergio Pérez a harmadik.

Kettejük közé a meglepetésember, Alexander Albon ékelődött be a Williamsszel.

Szintén fontos eleme volt az első edzésnek a Pirelli gumitesztje, ami a második egyórás gyakorlás során is folytatódott: az olaszok az új típusú C4-es keveréket próbálták ki Mexikóban.

Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője a Forma–1-es Mexikói Nagydíjának első szabadedzésén a mexikóvárosi Hermanos Rodríguez versenypályán, 2023. október 27-én. (Fotó: MTI/AP/Fernando Llano)

Verstappen a második edzést is jól kezdte: az első gyors körök után ismét ő állt az élen. Tartotta a jó formáját a thai-brit Albon is, aki harmadik volt az első tíz perc végén. A második pozíció Lando Norrisé volt, aki egy látványos mentést is bemutatott az edzés elején.

Az első tíz perc végén a mezőnynek egy új körülménnyel is számolnia kellett, a pálya utolsó szektorában – és csak ott – ugyanis esett az eső.

Néhány perc elteltével elállt az eső, így nem kellett tehát attól tartani, hogy az egyre több víz miatt a csapatok a garázsban töltik az edzés egy részét.

Az idő mellett az időeredmények is javultak: Albon, Daniel Ricciardo, a Ferrari kettőse majd Verstappen is gyorsult. Az élen a második tíz perc végéhez közeledve ismét a címvédő állt, majd Charles Leclerc, Ricciardo, Carlos Sainz, Valtteri Bottas, George Russell és Albon volt a sorrned.

A legjobb tízben Lance Stroll, Norris és Esteban Ocon volt még benn, ami pedig a gumikat illeti, a top 10-ből Ricciardo, Bottas, Albon és Norris kivételével mindenki a közepeseket használta. A többiek a prototípus abroncsokon futották meg leggyorsabb körüket.

A lágy gumikat – akárcsak az első edzésen – a McLaren színeiben Oscar Piastri próbálta ki először, a fiatal ausztrál pedig amint felkerültek autójára a piros oldaldalú abroncsok, az élre állt.

A következő percekben egyre több rivális próbálta ki a lágyakat, és természetesen több alkalommal is változott a tabella, az élre viszont viszonylag hamar Verstappen állt, akinél jobb kört ebben az „etapban” sem futott senki. Legközelebb Norris került a hollandhoz – az ő lemaradása mindössze 119 ezredmásodperc volt.

A harmadik helyre Leclerc ugrott a negyedikre pedig nem kis meglepetésre Bottas az Alfa Romeóval. Pérez ötödik volt az lágygumis etap után, Ricciardo pedig hatodik. A legjobb tízben Hamilton, Ocon, Piastri és Russell volt a további sorrend.

Ez a sorrend jó ideig változatlan maradt, miután a csapatok az edzés második felében elsősorban a hosszabb etapokra összpontosítottak, sőt, a versenyzők jelentése szerint az eső is visszatért és ezúttal tovább „vendégeskedett” a pályán.

Nem láthattunk tehát változást az eredménylistán, vagyis a második szabadedzésen is Verstappen volt a leggyorsabb. Őt Norris követte, az első háromba pedig Leclec fért még be. Negyedikként Bottas végzett (Albon után most ő volt a meglepetésember), majd Pérez, Ricciardo, Hamilton, Ocon, Piastri és Russell volt a sorrend a legjobb tízben.

A harmadik szabadedzést magyar idő szerint szombaton 19:30-tól rendezik, az időmérő edzésre 23 órától kerül sor.

Formula–1 Mexikói Nagydíj, a 2. szabadedzés végeredménye:

1. VERSTAPPEN (holland) Red Bull–Honda 1:18,686 perc

2. NORRIS (brit) McLaren–Mercedes 1:18,805

3. LECLERC (monacói) Ferrari 1:18,952

4. BOTTAS (finn) Alfa Romeo 1:18,955

5. PÉREZ (mexikói) Red Bull–Honda 1:18,988

6. RICCIARDO (ausztrál) Alpha Tauri–Honda 1:19,002

7. HAMILTON (brit) Mercedes AMG 1:19,024

8. OCON (francia) Alpine F1 1:19,077

9. PIASTRI (ausztrál) McLaren–Mercedes 1:19,163

10. RUSSELL (brit) Mercedes AMG 1:19,227

11. SAINZ (spanyol) Ferrari 1:19,257

12. CUNODA (japán) Alpha Tauri–Honda 1:19,290

Kiemelt képen: Sergio Pérez, a Red Bull Racing mexikói pilótája a Formula–1-es Mexikói Nagydíj második edzésén a mexikóvárosi Hermanos Rodríguez versenypályán, 2023. október 27-én. (Fotó: EPA/José Mendez)