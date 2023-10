Emlékfutáson mutatta be jószolgálati nagykövetét a Kolonics György Alapítvány

A Kolonics György sportoló előtt tisztelgő hétfői emlékfutás keretében mutatta be jószolgálati nagykövetét, Sipos Tamást a Kolonics György Alapítvány.

A KSI SE népszigeti vízitelepén több mint hatszázan vettek részt az immár 14. alkalommal megrendezett Kolonics György-emlékfutáson, amelyet a Kolonics György Alapítvány, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) és a BBU NKft. közösen szervezett.

A rajt előtt bemutatták az alapítvány jószolgálati nagykövetét, az Irigy Hónaljmirigy zenekar frontemberét, a korábbi kenust, Sipos Tamást, aki jól ismerte a kétszeres olimpiai bajnok, 2008-ban elhunyt „Kolót”.

„Nyilván az élet engem másfelé sodort, de pont ezeken a stégdeszkákon hagytam abba a kenuzást több mint harminc éve”

– idézte az MKKSZ honlapja az énekest, aki már korábban is támogatta a Kolonics Alapítvány tevékenységét.

„Azt gondolom, hogy az a terület, amerre én elmozdultam, talán egy kicsit tudja szélesíteni az alapítvány népszerűségét. Nekem mindig is nagyon fontos volt ez a sportág, annál is inkább, mert ha jól számoltam, a kuratóriumi tagok közül öttel is sportoltam együtt, illetve Hüttner Csabával és Horváth Csabával is csapattársak voltunk. Koló egy különleges ember és sportoló volt, mindannyian felnéztünk rá és abban bízom, hogy talán én is egy kicsit hozzá tudok járulni az alapítvány sikereihez” – mondta.

Sipos Tamás átvette az alapítvány hivatalos pólóját, majd Csabai Edvinnel, az alapítvány kuratóriumának elnökével vízre is szállt egy indián kenuban.

Az emlékfutás 10 órakor rajtolt, az indulók 2,4, 11,5, illetve 21,1 kilométert teljesíthettek. A félmaratoni táv legjobbjait külön is díjazták.

A férfiaknál a legjobb időt teljesítő Márialigeti Áronnak (Budapesti Honvéd Sportegyesület) Schmidt Gábor, a MKKSZ elnöke, míg a nők között győztes Lázár Emesének (Építők Margitszigeti DKC) Szabó Gabriella, háromszoros olimpiai bajnok kajakos adta át a Kolonics György vándorserleget.