Szoboszlai Dominik: Boldog vagyok, hogy magyarnak születtem

A Premier League a kampány legújabb részében kérte fel az interjúra a 22 éves játékost, aki háláját fejezte ki édesapjának, amiért gyerekkorától kezdve egyengette útját és óriási szerepe volt benne, hogy a labdarúgás legmagasabb szintjén bizonyíthat.

„Ő volt az edzőm, iskola után délután háromtól hétig mindig ugyanazt csináltam: először a saját korosztályommal, majd az idősebbekkel edzettem, utána mentem aludni, majd másnap kezdtem az egészet előről. Apa mindig keményebb volt velem, mint a többiekkel, de volt egy tervünk, és ez vitt előre” – emlékezett vissza a gyermekkorára Szoboszlai Dominik, majd hozzátette: édesapját a többi szülő kérdőre vonta, miért ilyen szigorú a fiával, mire ő azt mondta, „majd a végén kifizetődik”.

Dominik Szoboszlai talks through his journey to become Hungarian national team captain, and playing for @LFC in the Premier League

