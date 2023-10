A spanyol sajtó szerint megvan az Aranylabda idei várományosa

A 36 esztendős világklasszis sikere idén sem lenne nagy meglepetés. Sokat nyom a latban ugyanis, hogy Messi a tavalyi katari világbajnokságon csapatkapitányként vezette győzelemre az argentin válogatottat, remekül játszott és fontos gólokat szerzett a torna egyenes kieséses szakaszában.

Nem mellesleg arra, amiért korábban sokan kritizálták, hogy nem tud hazája igazi vezére lenni, a legjobbkor sikerült rácáfolnia.

🚨 BREAKING: Lionel Messi has been informed that he has won his EIGHTH Ballon d’Or.

(via @sport) pic.twitter.com/kBtxKsn8GC

— L/M Football (@lmfootbalI) October 17, 2023