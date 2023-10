Sok tusa után programban marad az öttusa a Los Angeles-i olimpián

A 2028-as olimpia programjába ugyanakkor bekerült az amerikai szervezők által javasolt öt sportág, a flag football, a krikett, a lacrosse, a fallabda, illetve a baseball/softball is.

Az előzetes műsorból kihagyott három sportág közül

Ennek az a fő oka, hogy az ökölvívásnak jelenleg nincs olyan nemzetközi szövetsége, amelyet a NOB elfogad partnernek, a sportág nemzetközi szövetségét, az IBA-t ugyanis korábban felfüggesztette a szervezet.

IOC executive board puts decision on hold on whether to include boxing in 2028 Olympics in Los Angeles https://t.co/nO1fh8RXYl

— The Irish Times (@IrishTimes) October 13, 2023