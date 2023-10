Eb-selejtező: Petrovics-Mérei Andrea reméli, milliónyi magyar „kiszurkolhatja” a hazai győzelmet

Kézzelfogható közelségbe került a magyar labdarúgó-válogatott kijutása a 2024-es Európa-bajnokságra. Az M4 Sporton, az m4sport.hu oldalon és a Kossuth Rádióban is élőben követhető szombat esti sorsdöntő mérkőzésre a közmédia műsorvezetői is készülnek.

Négy mérkőzés, három győzelem után a csoportelső magyar válogatott szombaton Szerbiát fogadja az UEFA Eb-selejtezőn a Puskás Arénában. Ezt követően kedden 20:45-től Litvániában lép pályára a magyar csapat, és két győzelemmel akár már két fordulóval a selejtező vége előtt biztosíthatja helyét a jövő évi, németországi kontinenstornán.

Kapcsolódó tartalom

Az Eb-szereplés felé már szombaton óriási lépést tehet a válogatott. A sorsdöntő mérkőzésre a közmédia műsorvezetői is készülnek. „Szerintem egy picikét nehezebb lesz a dolgunk, mint az eddigi meccseken, vagy akár a kinti, Szerbia elleni találkozón. Egyrészt azért, mert a szerbek talán tudják, mire számíthatnak, hogyha a magyar labdarúgó-válogatott az ellenfél, másrészt, mert van óriási hiányzója Marco Rossi csapatának: Willi Orbán a védelem tengelyéből, és azért az mindig fájdalmas, ha onnan esik ki valaki” – fejtette ki Petrovics-Mérei Andrea Instagram-oldalán egy videóban. Az M4 Sport műsorvezetője hozzátette: „60 ezer magyar biztatja majd a hazaiakat a helyszínen, és reméljük, hogy több millió a képernyők előtt, akik együtt »kiszurkolhatják« a hazai győzelmet is”.

A drukkerek segítségére számít az M4 Sport műsorvezetője, Mohay Bence is. Instagram-oldalán látható bejegyzésében üzente: „Nem lesz könnyű… Rátok is szükség van!”. A Család-barát műsorvezetője, Forró Bence posztja is arról árulkodik, mennyire várja a mérkőzést. „A győzelem, mondanom sem kell, mit jelentene a továbbjutás szempontjából. Jegyet kapni már lehetetlen, de az M4 Sport minden pillanatot közvetít”.

Ahogy Forró Bence is írta, a közmédia mindent megmutat: az M4 Sporton szombaton 19:45-től várja a nézőket a stúdióban Petrovics-Mérei Andrea. A felvezető műsorban kapcsolják a helyszínt, a teltházas Puskás Arénát, ahonnan Molnár Mátyás jelentkezik és készít helyszíni interjúkat a kezdő sípszó elhangzása előtt és a lefújás után. A 20:45-kor kezdődő mérkőzés kommentátora Hajdú B. István lesz. A Magyarország–Szerbia Eb-selejtezőt nemcsak az M4 Sporton és az m4sport.hu oldalon követhetik élőben, hanem a Kossuth Rádióban is, Cseszregi Balázs közvetítésében.

Magyarország–Szerbia – Eb-selejtező: október 14-én 20:45-től élőben az M4 Sporton, az m4sport.hu oldalon és a Kossuth Rádióban.