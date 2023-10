Bejelentették a Forma–1 következő gumiszállítóját

Az erről szóló, 2027-ig érvényes megállapodást az olasz gumigyártó, az sportszakmai felügyelete ellátó FIA, valamint a vb-sorozat kereskedelmi jogait birtokló Liberty Media közösen jelentette be.

A 2028-ra érvényes plusz egyéves opciót is tartalmazó szerződés értelmében a Pirelli szállítja a versenyabroncsokat a Forma–2-es és a Forma–3-as mezőnynek is.

