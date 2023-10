Szoboszlai beszállt, a Liverpool sikere egy percig sem forgott kockán

Szoboszlai ezúttal a cserepadon kapott helyet, edzője a vasárnapi Arsenal elleni idegenbeli rangadó előtt pihentette.

Csapata nélküle is hozta a kötelezőt: a 44. percben Trent Alexander-Arnold átadásából Ryan Gravenberch megszerezte első liverpooli gólját, vezetéshez juttatva az angol együttest.

Szoboszlai végül a mérkőzés utolsó negyed órájára szállt be, a holland középpályást váltotta.

