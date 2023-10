Kettesfogathajtó-vb – Fugli Károly: Jó most magyarnak lenni

Fugli Károly sporttörténelminek nevezte Hölle Martin egyéni és a magyar csapat diadalát a franciaországi Le Pin au Haras-ban rendezett kettesfogathajtó-világbajnokságon.

„Jó most magyarnak lenni itt Franciaországban” – jelentette ki az MTI-nek a nemzetközi szövetség (FEI) fogathajtó szakbizottságának elnöke. „Ez valóban komoly sporttörténelmi siker, hogy sorozatban hatodszor van magyar győztes egyéniben, ebből Hölle negyedik egymást követő diadalát aratta, a magyar csapat pedig ugyancsak hatodszor lett aranyérmes megszakítás nélkül. Az jól látszik, hogy ebben a szakágban továbbra is meghatározó tényezők, sőt, élen járnak a magyar versenyzők. Reméljük, ez sokáig így is marad”.

A sportvezető arról is beszélt, hogy a világbajnokság mezőnye egészen fantasztikus körülmények között mérte össze a tudását.

„A XIV. Lajos által alapított ménesbirtokon XXII. századi igényeket kielégítő lovas infrastruktúrát húztak fel a franciák” – mondta Fugli, aki kifejezetten lóbarátnak nevezte a rendezvényt.

Fugli szerint nagyon izgalmas és kiélezett küzdelem volt, amit jól mutat, hogy a vasárnapi akadályhajtás során nagyon sokat változott a sorrend az első két szám utáni álláshoz képest. Megjegyezte, ebben elévülhetetlen szerepe volt a vb magyar pályaépítőjének, a korábbi szövetségi kapitány Fintha Gábornak, aki embert és lovat próbáló maratonpályát tervezett,

az akadályhajtás pályavezetéséről pedig az a legárulkodóbb, hogy senki nem tudta három hibapontot érő verőhiba nélkül és a 2:48 perces limitidőn belül teljesíteni.

A nehéz pályából fakadó sok rontás és időtúllépés pedig magával vonta a előretöréseket és hátracsúszásokat is. A zárószám előtti első háromból például csak Hölle tudta megőrizni a pozícióját, a második és harmadik helyen változás volt, azaz nem maradtak el a drámai pillanatok sem.

Az immár nyolcszoros világbajnok Hölle és a válogatott sikerével sorozatban hatodszor mind a két aranyérem Magyarországé lett, ami egyedülálló a sportág történetében. Tíz és nyolc éve az egyéni küzdelmet a magyar szövetség jelenlegi elnöke, a 12-szeres világbajnok Lázár Vilmos nyerte, 2017-ben, 2019-ben, 2021-ben és most a 26 éves Hölle bizonyult a legjobbnak. A csapattag ifj. Fekete György és Osztertág Kristóf sem az első vb-címét ünnepelte, előbbi 2021-ben, utóbbi pedig 2019-ben lett aranyérmes a csapattal.

Kiemelt kép: MTI/Kovács Tamás