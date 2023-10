Szavazzon! Ön szerint ki az igazi Ronaldo?

Ronaldo a világ egyik legzseniálisabb futballistája. Gólerősség, kivételes rúgótechnika és elképesztő sebesség jellemzi. Csakhogy a fenti leírás két Ronaldo nevű zsenire is igaz. A portugál Cristiano Ronaldo dos Santos Aveirore és a brazil Ronaldo Luis Nazário de Limára is igaz. Ön szerint melyikük az „igazi” Ronaldo. Most eldöntheti. Szavazzon!

Mikor 2003-ban a Machester United leigazolt az alig 18 éves Cristiano Ronaldot, még egyértelmű volt, hogy a fublavilág „igazi” Ronaldoja, az egy évvel korábban második vb-trófeáját elnyerő brazil Fenomén. A brazil Ronaldo volt a 2002-es vb sztárja (Fotó: MTI/EPA/AFP/Patrick Hertzog) Aztán teltek-múltak az évek, a portugál egyre nagyobb sztár lett, egyre több rekordot döntött meg és a Messivel történt rivalizálásuk a focitörténelem legnagyobb versengésévé vált. Ráadásul a portugál nemcsak a pályán, hanem azon kívül is igazi „rocksztárként” viselkedett, góljai mellett aktuális barátnői és luxusautói is a címlapokra kerültek. Időközben a brazil Ronaldo 2011-ben visszavonult, az elmúlt évtizedben pedig Cristiano neve elől szép lassan „lekopott” a Cristiano előtag. Előbb csak C. lett, aztán már mindenki elkezdte simán Ronaldonak emlegetni. Ezzel párhuzamosan a brazil neve mögé bekerült a Nazario „utónév”, wikipédiás oldala pedig így kezdődik: nem összetévesztendő Cristiano Ronaldoval. Ezen kívül van egy Ronaldo-egyértelműsítő lap is a wikipédián. A portugál Cristiano Ronaldo a 2021-es vb-n a franciáknak gólt szerzett a Puskás Arénában (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt Ronaldo vs. Ronaldo: íme, a két játékos eredményei Ronaldo Luis Nazário de Lima, vagyis ahogy mindenki ismeri: Ronaldo. Az egykori brazil játékos három világbajnokságról két arany és egy ezüstérmet hozott el, és ugyanilyen éremkollekciót gyűjtött be a Copa Americácon. Hazája válogatottjában 98-szor szerepelt, ezeken 62 gólt rúgott. A Cruzeiro és a Corinthians mellett a kilencvenes évek és az ezredforduló utáni európai sztárcsapatok közül szinte mindben megfordult: a holland PSV mellett magára ölthette az olasz Inter és Milan, valamint a spanyol Real Madrid és Barcelona mezét. Klubcsapataiban 517 meccsen 352 gólt szerzett. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, vagyis (Cristiano) Ronaldo. A portugál játékos válogatott szinten szerényebb mutatókkal büszkélkedhet: világbajnoki érme nincs, az Eb-kről azonban mindhárom színű medáliából beakaszthatott egyet-egyet a vitrinjébe. Ezen kívül egy Konföderációs kupa bronza és egy Nemezetek Ligája aranya van. A nemzeti csapatban 201 meccsen 123 gólt szerzett. Ezzel világrekorder. Klubszinten viszont a portugál eredménysora az imponálóbb: összesen öt BL-t nyert a Manchester és a Real Madrid színeiben, e mellett három európai Szuperkupát és egy klubvilágbajnoki címet is begyűjtött, szintén a már említett csapatokkal. Egyéni szinten a brazil Ronaldo egyszer szerezte meg az Aranycipőt, kétszer az Aranylabdát és háromszor lett az Év labdarúgója a FIFA-nál. A portugál Ronaldo négyszer lett Aranycipős, ötször lett Aranylabdás és háromszor választották a FIFA Év labdarúgójának, ugyanennyiszer az UEFA-nál. Fotó: MTI/EPA/Augere Franck