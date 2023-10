Kabaréba illő félreértés: kiderült, miért nem adták meg Szoboszlaiék szabályos gólját

Ezzel arra reagált, hogy a rangadót követően a játékvezetőket, a mérkőzések hivatalos közreműködőit tömörítő szervezet (Professional Game Match Officials Limited, PGMOL) elismerte: „jelentős emberi tévedés” történt a vendégek első góljánál, Luis Diaz 34. percben esett találata szabályos volt. A testület közölte,

Klopp erre reagálva úgy fogalmazott, hogy senki sem vár száz százalékban helyes döntéseket a pályán, de szerinte mindenki azt gondolta, hogy a VAR alkalmazása megkönnyíti a dolgokat. Jelezte, hogy az utólagos jelzéssel nem érnek semmit, mert nem kapnak ezért pontot, ugyanakkor kiemelte, hogy csapata nagyszerűen küzdött és csúcsteljesítményt nyújtott.

A mérkőzést végigjátszotta Szoboszlai Dominik, a magyar válogatott csapatkapitánya.

A liverpooli gárda a 26. percben emberhátrányba került, Curtis Jones VAR-vizsgálat után kapott sárga lap helyett pirosat, ennek ellenére Klopp együttese nem adta fel a támadások lehetőségét: előbb Diaz talált be Salah remek passza után – ezt nem adta meg a mérkőzésvezető –, majd Cody Gakpo lőtt gólt közelről, fordulásból az első játékrész ráadásában. A 69. percben kilenc emberre fogyatkozott a Liverpool: Diogo Jota két perc alatt két sárga lapot „szorgoskodott össze” magának. A hajrában a Vörösök foggal-körömmel őrizték a döntetlent, de a 96. percben az élesen középre lőtt labdát Joel Matip a saját kapujába bombázta. A Liverpoolnak ezzel megszakadt a 19 mérkőzésből álló veretlenségi sorozata.

Klopp a két kiállítás jogosságát is vitatta, Jones esetében úgy vélekedett, hogy mozdulata a labdára irányult,

Ange Postecoglou, a Tottenham vezetőedzője a mérkőzés után úgy nyilatkozott, hogy soha nem volt rajongója a VAR-rendszernek. Hozzátette, érti, hogy miért volt szükség a bevezetésére, de szerinte „az emberek abban a tévhitben élnek, hogy a VAR hibátlan”. Úgy véli, ez már csak azért sem lehet így, mert a játékhelyzetek nem mindig tényszerűek, minden az értelemzésen múlik és az mindig emberektől függ.

A nap folyamán kiderült, hogy a videószobában azt hitték, a pályán gólt ítélt a játékvezető, és egyértelmű volt a helyzet, így jelezték, hogy nem írják felül a döntést. Holott Simon Hooper

❌VAR DISASTERCLASS in the Tottenham – Liverpool match. Luis Diaz is onside by half a meter but his goal was somehow disallowed for a non-existant offside.

VAR didn’t even bother drawing lines because, why would they? pic.twitter.com/ClRPYMbKxx

— Football Offsides (@FutOffsides) September 30, 2023