Elárulta a magyar edző, milyen érzés volt a BL-ben győzelemre vezetni csapatát

Lőw Zsolt szerint hosszú évek kitartó munkájának és némi szerencsének is köszönhető, hogy szerdán este a német bajnok Bayern München labdarúgócsapatát irányította a Manchester United elleni Bajnokok Ligája-csoportmérkőzésen, amelyet a házigazda bajor együttes 4-3-ra megnyert.

A 44 éves magyar szakember Thomas Tuchel vezetőedző eltiltása miatt „meccselt” a BL-nyitófordulójában.

„Kicsit feszülten, sok hibával kezdtük a mérkőzést, de húsz perc után megnyugodtunk, folyamatosan fejlődtünk és a második félidő már abszolút a miénk volt. Még mindig vannak hullámvölgyek a játékunkban, nem tudunk kilencven percen keresztül jól teljesíteni, ezek egyre kisebb szakaszok, de ilyenkor van, hogy góllal büntet az ellenfél” – értékelt Münchenben Lőw Zsolt az M4 Sport helyszíni stábjának.

A magyar tréner elmondta, kívülről ugyan „édes tehernek” tűnhet egy ekkora klubnál dolgozni, de amikor az ember a saját bőrén érzi, hogy itt bizony minden mérkőzésen a győzelmet és a jó teljesítményt várják el, akkor az hatalmas nyomást jelent. „Persze, aki ezen a szinten vállal munkát, annak együtt kell tudni élni ezzel” – fűzte hozzá Lőw Zsolt, aki a Paris Saint-Germainnel a fináléig menetelt, a Chelsea-vel pedig elnyerte a trófeát Tuchel segítőjeként a BL-ben, ahol véleménye szerint nagyon fontos a jó rajt.

A magyar tréner megjegyezte, hazudna ha azt mondaná, ez is csak egy meccs volt a sok közül:

„Hosszú évek kitartó munkája van emögött, lassan tizenkét éve vagyok az edzői pályán, az a rengeteg tapasztalat, amit gyűjtöttem, ilyen szituációban jól hasznosítható. Ott állni az oldalvonal szélén, beszélni az öltözőben, folyamatosan döntéseket hozni, ennek súlya van” – mondta Lőw Zsolt, aki edzői karrierjével kapcsolatban megjegyezte, az osztrák harmadosztályból indulva rengeteg munkával és alázattal, és természetesen egy csipetnyi szerencsével érte el azt, ahol most tart. „Keményen megdolgoztam azért, hogy ma én állhattam az oldalvonal mellett.”

Mint ismert a vezetőedző Thomas Tuchel eltiltása miatt a másodedző Lőw Zsolt irányította hazaiak a 28. percben Leroy Sané nem túl jó lövésével szereztek vezetést, amit André Onana bevédett, majd pár perccel később Jamal Musiala megindulása után Serge Gnabry talált be közelről.

A fordulás után a vendégcsapat a nyáron szerződtetett Rasmus Höjlund első manchesteri góljával gyorsan szépített, de pár perccel később a Christian Eriksen kezezéséért megítélt büntetőből Harry Kane hamar visszaállította a kétgólos különbséget. A hajrában az MU Casemiro révén kétszer is szépített, de a Bayern Mathys Tel találatának is köszönhetően sorozatban 20. alkalommal is győzelemmel kezdte a BL-csoportkört, ami rekord.

Nézze meg a mérkőzés góljatit:

Bayern München – Manchester United 4-3

A játéknap többi mérkőzésén a tavasszal döntős Internazionale 1-1-es döntetlenre végzett a Real Sociedad vendégeként, a BL-be hat év után visszatérő Arsenal odahaza simán legyőzte a PSV Eindhovent.

Az Európa-ligában címvédő és hétszeres győztes Sevilla hazai pályán 1-1-et játszott a Lensszal, az olasz bajnok Napoli egy hajrában esett öngóllal kerekedett vendéglátója, a Braga fölé. A 21 évvel és 183 nappal a BL-történelem legalacsonyabb átlagéletkorú csapatával kiálló Salzburg közel 80 percet emberelőnyben játszva nyert a Benfica vendégeként.

Nézze meg a Bajnokok Ligája szerdai napjának összes gólját:

UEFA Bajnokok Ligája összefoglaló, 20. rész

Bajnokok Ligája, csoportkör, 1. forduló:

A csoport:

Bayern München (német)-Manchester United (angol) 4-3 (2-0)

gólszerzők: Sané (28.), Gnabry (32.), Kane (53., 11-esből), Tel (92.), illetve Höjlund (49.), Casemiro (88., 95.)

korábban:

Galatasaray (török)-FC Köbenhavn (dán) 2-2 (0-1)

g.: Boey (86.), Tete (88.), illetve Elyounoussi (35.), Goncalves (58.)

piros lap: Jelert (Köbenhavn, 73.)

B csoport:

Sevilla (spanyol)-RC Lens (francia) 1-1 (1-1)

g.: Ocampos (9.), illetve Fulgini (24.)

Arsenal (angol)-PSV Eindhoven (holland) 4-0 (3-0)

g.: Saka (8.), Trossard (20.), Gabriel Jesus (38.), Ödegaard (70.)

C csoport:

SC Braga (portugál)-SSC Napoli (olasz) 1-2 (0-1)

g.: Bruma (84.), illetve Di Lorenzo (45+1.), Niakate (88., öngól)

korábban:

Real Madrid (spanyol)-Union Berlin (német) 1-0 (0-0)

g.: Bellingham (94.)

D csoport:

Real Sociedad (spanyol)-Internazionale (olasz) 1-1 (1-0)

g.: Mendez (4.), illetve Martínez (87.)

Benfica (portugál)-FC Salzburg (osztrák) 0-2 (0-1)

g.: Simic (15., 11-esből), Gloukh (51.)

piros lap: Antonio Silva (Benfica, 13.)