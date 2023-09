Szoboszlai hengerelt, a szurkolók döntöttek

A magyar válogatott csapatkapitánya a klub honlapjának beszámolója szerint a gárda brazil válogatott kapusát, Alisson Beckert és az uruguayi csatárt, Darwin Nunezt megelőzve végzett az élen a voksoláson.

„Nagyszerű érzés, köszönöm mindenkinek, aki rám szavazott. Ez a kezdés számomra is meglepetés volt, köszönöm a srácoknak és a vezetőedzőnek, sokkal könnyebb, ha az ember ilyen segítséget kap. Ahogyan korábban is mondtam,

– nyilatkozta a 22 éves futballista, aki nyáron az RB Leipzigtől szerződött az Anfieldre.

