Szoboszlai a Liverpool történetének egyik legeredményesebb játékosát is megelőzte

A klub honlapjának keddi híre szerint a május 29. és szeptember 10. között eltelt időszakban a magyar válogatott csapatkapitányának 8-as számú meze volt a legkelendőbb.

A német RB Leipzigtől a nyáron igazolt 22 éves futballista

amelynek harmadik helyét az ugyancsak új szerzemény, az argentin világbajnok Alexis Mac Allister foglalja el.

Szoboszlai lehengerlő teljesítményével egyébként augusztusban a hónap játékosa címet is elnyerte új klubjánál.

Your @StanChart Player of the Month for August 🏆

Congratulations, Szobo 👏 #ad pic.twitter.com/uAKtRqQIeG

— Liverpool FC (@LFC) September 19, 2023