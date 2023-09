Aranyérmes az FTC 30 éves sportolója a birkózó-világbajnokságon!

A szabadfogásúak 65 kilogrammos súlycsoportjában szereplő Muszukajev Iszmail aranyérmet nyert a belgrádi olimpiai kvalifikációs birkózó-világbajnokságon. A kabard származású, 2019 óta magyar színekben induló sportoló a lehető legnehezebb ágon, szenzációs meneteléssel jutott a keddi fináléba.

Az FTC sportolója hétfőn a lehető legnehezebb ágon, szenzációs meneteléssel jutott a fináléba. Előbb a kazah Adil Oszpanovot, aztán az olimpiai címvédő japán Otoguro Takutót, majd az orosz Samil Mamedovot verte, az elődöntőben pedig az irániak címvédőjét, Rahman Musza Amuzadhalilit múlta felül.

Ez utóbbi sikerrel olimpiai kvótát szerzett és karrierje eddigi legnagyobb sikerének kapujába ért. A kapun pedig a papírforma szerint lényegesen könnyebben léphetett be, mint ahogy odáig eljutott. Bánkuti Zsolt szövetségi kapitány már hétfő este elmondta, hogy „meg kell csinálnia” az aranyérmet, a döntős ellenfele, a Puerto Ricó-i Sebastian Rivera elméletileg nem jelenthet számára akadályt, ha

kedden hasonlóan koncentrált és éles lesz, mint egy nappal korábban.

„Megnéztük Rivera meccseit és azt kell mondjam, sokkal jobban fekszik a stílusa Iszmailnak, mint az iránié, aki végig verekszi a meccseket, míg a Purto Ricó-i tisztábban birkózik” – mondta az MTI-nek Bánkuti Zsolt másfél órával a finálé előtt, hozzátéve, hogy Muszukajev nyugodtan készül a meccsre.

Ez a nyugodtság a bevonulásnál is látszott rajta, majd a kezdés után is annak tűnt és szokásához híven távolról méregette riválisát, aki asszisztált ehhez, nem akart kapaszkodni és nem ment iramot. Muszukajev 45 másodperc után gondolhatta úgy, hogy ideje ténylegesen megkezdeni a meccset, legalábbis ekkor indított egy villámgyors lábratámadást, amivel levitte Riverát (2-0).

Lentről aztán nem erőlködött, majd állásból folytatta, amit addig csinált. A Puerto Ricó-inak láthatóan nem volt megoldása kabard származású ellenfele stílusára és a védekezéssel is meggyűlt a baja, amit Muszukajev egy lábkivétel utáni kiléptetéssel büntetett (3-0).

Az első menetben is látszott, hogy nagy a tudáskülönbség a két birkózó között, a másodikban pedig még látványosabbá vált a differencia. Muszukajev ugyanis aktívabb birkózásra váltott, aminek egy gyors lábratámadást követő,

négy pontot érő dobás lett az eredménye.

A 7-0 már több mint megnyugtató előnynek tűnt, de Muszukajev élvezte a küzdelmet és nem lassított, majd alig másfél perccel a vége előtt combra támadott, onnan kiemelte Riverát és egy hatalmas ívű dobással, technikai tussal (11-0) lezárta a meccset. Muszukajev a hétfői elődöntő után könnyekben tört ki, ezúttal viszont széles mosoly jelent meg az arcán a meccs végén, majd a magyar zászlóval szaltózva ünnepelte sikerét.

„Nagyon köszönöm Magyarországnak, hogy megkaptam ezt a lehetőséget és itt lehettem. Nem mondanám, hogy könnyebb volt ez a meccs, mert a tegnapi nap után kicsit fájtak az ízületeim és az izmaim. Közeleg a párizsi olimpia és mindent feltettem arra, hogy itt kvótát szerezzek és aranyérmet nyerjek, illetve, hogy a játékokat is megnyerjem.

Gyerekkorom óta az olimpiai aranyérem az álmom és ezért dolgozok tovább”

– nyilatkozta Muszukajev.

Bánkuti Zsolt azzal kezdte értékelését, hogy Muszukajev most birkózott a legjobban, most volt a legjobb formában, amióta magyar színekben versenyez.

„Nem akartam egyértelműen kijelenteni, de éreztem, hogy az iráni elleni meccse volt az igazi döntő. A Puerto Ricó-inak a birkózása feszik neki, ez most látszott is, s ugyan Rivera egy idő után váltott, mert rájött, hogy az érintős stílusa nem működik, de Iszmail azt is megoldotta. Csak ki kellett zárni a kezét, hogy ne nyúljon le oldalról a jobb lábára. Fantasztikus, amit csinált” – mondta boldogan a szakember.

A magyar válogatottban 2019 óta birkózó, kabard származású klasszis tavaly Európa-bajnokságot nyert, s eddig két világbajnoki bronzérmet szerzett, Tokióban olimpiai ötödik volt, most pedig

karrierje eddigi legnagyobb sikereként a vb-címet is begyűjtötte.

A 30 éves klasszis a magyar birkózósport 21. vb-győztese és a 31. magyar vb-aranyat szerezte most meg, ami 44 év után a szabadfogású szakág második vb-diadala. Az elsőt Kovács István nyerte 1979-ben San Diegóban.

Kiemelt kép: MTI