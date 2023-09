Nagy sebességgel a védőkorlátnak rohant: kerekét vesztve, füstölve állt meg az Aston Martin a pálya közepén a szingapúri F1-es időmérőn

Csak egy perc volt hátra az időmérő edzés első szakaszából (Q1), amikor Stroll elveszítette uralmát a méregzöld Aston Martin felett a Marina-öbölben található utcai pálya utolsó szektorában, a célegyenes előtti kanyarkombinációban.

A versenyautó kifutott a bukótérbe, ahol megcsúszott a hátulja, majd orral előre, nagy sebességgel a védőkorlátnak rohant.

Az Aston Martinról leszakadt a bal első kerék, a bal hátsó felfüggesztése pedig kitört, az AMR23 így füstölögve állt meg a pálya közepén.

Lance Stroll – aki a kétszeres világbajnok Fernando Alonso csapattársa, és a mezőny egyik nagy autótörőjeként ismert – rögtön a baleset után jelezte a csapatrádión keresztül, hogy jól van. Az F1-ben ilyenkor szokásos protokoll szerint azonban orvosi vizsgálatokra a pálya ambulanciájára szállították.

The best sight we could ask for.

Lance gets climbs of his wrecked car unaided #SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/hlSIzTsZoq

— Formula 1 (@F1) September 16, 2023