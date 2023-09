Djokovic indulni akar a jövő évi olimpián

A férfi tenisz világelsője, Novak Djokovic indulni akar a jövő nyári, párizsi olimpián.

A szerbek múlt vasárnap US Opent nyert, s immár 24-szeres Grand Slam-tornagyőztes kiválósága, aki jelenleg a nemzeti válogatottal Davis Kupa-meccsre érkezett Valenciába, azt mondta, azzal együtt is fel akar lépni az ötkarikás játékokon, hogy „nagyon zsúfolt és kihívásokkal teli” a 2024-es menetrendje. Hozzátette: fizikailag és mentálisan is fel akar készülni az olimpiai megméretésre. Djokovic 37 éves lesz a párizsi olimpia idején, de eltökélt szándéka, hogy a négy GS-torna mellett az ötkarikás teniszviadalon is megméresse magát.

„A tervem az, hogy az olimpián is játsszak, mert ez az egyik legfontosabb esemény a sportág történetében. Itt az országodat képviseled, és az az érzés, hogy részese lehetsz ennek, óriási megtiszteltetés” – jelentette ki Djokovic, aki 2008-ban Pekingben bronzérmet szerzett férfi egyesben, viszont medál nélkül maradt a következő három ilyen eseményen, 2012-ben Londonban, 2016-ban Rióban és 2021-ben Tokióban egyaránt.