Több mint ezer résztvevő a II. Wichmann Tamás Nemzetközi Regattán

A hétvégén második alkalommal rendezték meg a dunaújvárosi Wichmann Tamás nemzetközi regattát. A klubversennyel az olimpiai ezüst- és bronzérmes, kilencszeres világbajnok kenus emléke előtt tisztelegnek a szervezők.

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) honlapján olvasható beszámoló szerint 2022-ben 18 magyar és négy külföldi klub vett részt a regattán, ez a szám azonban idén megtriplázódott, hiszen 46 magyar és 11 külföldi egyesület érkezett összesen kilenc országból, Ciprusról, Izraelből, Olaszországból, Romániából, Spanyolországból, Szerbiából, Szlovákiából, Vietnámból és Magyarországról.

A versenyen közel 800 kajakos, kenus, SUP-os és sárkányhajós állt rajthoz különböző távokon, emellett a városi iskolákból további közel 300-an vettek részt a sulisárkány keretein belül az U14-es és U18-as korosztályokban.

Pető Zsolt, az esemény főszervezője nagy sikerként tekint a hétvégi rendezvényre.

„Fantasztikus hétvégén vagyunk túl, amelyet a több mint ezerfős részvétel is bizonyít. Nagyon színvonalasra sikeredett a kétnapos verseny, különösen, hogy az európai országokon túl a vietnami női kenus csapat is csatlakozott hozzánk, ezzel is tovább emelve az esemény színvonalát” – fogalmazott.

Hozzátette: a versenyzésen túl a regatta a barátságról, a nemzetközi kapcsolatok építéséről és ápolásáról is szól.

„Amellett, hogy mindenki odateszi magát a versenyszámokban, a regatta sokkal inkább szól az új nemzetközi barátságok kialakulásáról és ápolásáról. A verseny előtti és utáni napon a külföldi csapatoknak kirándulásokat, közös programokat szerveztünk, amelyeken a versenyzők és sportszakemberek még jobban megismerhetik egymást”

– mondta.

Nicolae Craciun, az olaszok világbajnok kenusa is megerősítette ezt.

„Óriási élmény volt számunkra ez a regatta. A nagy nemzetközi versenyeken általában nem sikerül kapcsolatba kerülni az ellenfelekkel, most azonban nagyon jókat tudtunk beszélni például Hajdu Jonatánnal vagy Slihoczki Ádámmal is. Nagyszerű hely Magyarország, kiváló volt a helyszín és a rendezés is, nagyon értékes hétvégét tölthettünk el. Számomra nagy élmény, hogy Vajda Attilával, a magyarok nagy kenusával készíthettem közös fotót, valamint a regatta névadójáról, Wichmann Tamásról is megemlékezhettünk a hétvége folyamán. Remélem, hogy évről évre nagyobbá válhat ez az esemény, mert igenis nagy jelentősége van az ilyen versenyeknek is” – nyilatkozott Nicolae Craciun.

A pontverseny alapján a szervezők kiosztották a Wichmann Tamás-kupát, amelyet a DKSE Dunaújváros csapata nyert meg, a házigazdák több mint 70 versenyzővel indultak a regattán.

„A hétvége sikere azt bizonyította be, hogy van létjogosultsága a klubviadalnak, és reméljük évről évre tovább fogunk növekedni. Az a célunk, hogy az ötödik évre már egy nemzetközileg elfogadott klubverseny lehessünk, akár az európai, akár a nemzetközi szövetség szintjén. Mindezzel pedig létrehozhatnánk egy egyedülálló eseményt”

– zárta szavait Pető Zsolt, a regatta főszervezője.

Kép forrása: DKSE Kajak-Kenu Szakosztály Facebook-oldala (Fotó: Teszár Ákos)