Baji Balázs a startpisztoly hangjára máig akaratlanul megmozdul

Örül, ha segíthetett a nézőknek jobban megérteni, mi zajlik a pályán – fogalmazott Baji Balázs a Család-barát vendégeként. A világbajnoki bronzérmes és Európa-bajnoki ezüstérmes gátfutó nemcsak a budapesti atlétikai világbajnokság szervezőbizottságában látta el feladatát, de kommentátorként és szakértőként az M4 Sporton is hallható volt a kilencnapos világeseményen. A vb nagykövete a Duna magazinműsorában azt is elárulta, mit érzett, amikor a pályán sétált, vagy nézte a sprint- és futószámokat.

A hazai rendezésű atlétikai világbajnokság sikerét már többen, több fórumon méltatták. A vb nagykövete, Baji Balázs úgy véli, a titok abban rejlik: meg tudták teremteni a látogatóknak, nézőknek, hogy csak élvezniük kelljen a versenyszámokat. Megfelelő és színes információkkal látták el a közönséget, és jól irányították figyelmüket az egyszerre több ponton zajló események között. Kiemelte, milyen jó érzés a magyar, sporthoz értő közönség előtt versenyezni, és versenyt rendezni. Az esemény sikerét a nézettségi adatok is jól mutatják. A kilenc nap alatt négy alkalommal volt piacvezető a közmédia sportcsatornája, és több mint 2,9 millióan kapcsolódtak be a vb eseményeibe.

Az aktív sportolástól már visszavonult Baji Balázs a Család-barátban arról is beszélt, korábbi versenyzői beidegződését nehezen tudja levetkőzni. „Minden egyes sprint- vagy futószámnál a startpisztoly eldördülésekor akaratlanul is megmozdultam. Valószínűleg sosem tudom majd levetkőzni ezt az ösztönt, amely oly sokáig kísérte az életemet. A világbajnokság kezdete előtt, amikor már a stadionból csak a sportolók és a nézők hiányoztak, végigsétáltam a célvonalon, és fájdalmas érzés volt, hogy én ide versenyzőként nem léphetek be” – vallotta be. Hozzátette, mindez feledésbe merült, amikor már kommentátorként közvetített, hogy a nézők jobban bele láthassanak az atléták gondolataiba, és megoszthatta szakmai észrevételeit is. Örömére szolgált, hogy segíthetett a közönségnek jobban megérteni, mi zajlik a pályán.

Az atlétika versenyeit a jövőben is rendszeresen közvetíti a közmédia: 2029-ig az atlétikai Gyémánt Liga-sorozatot, az összes sportági világbajnokságot és a Kontinentális Sorozat arany fokozatú versenyeit is láthatók lesznek az M4 Sporton.

A kiemelt képen: Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára, a budapesti atlétikai világbajnokság kormánybiztosa és Baji Balázs világbajnoki bronzérmes és Európa-bajnoki ezüstérmes gátfutó (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)