Székely Anna látványos visszatérése: ismét győzött az egykori Európa-bajnok

Szeptember 2-án a veresegyházi Kucsa Tamás Városi Sportcsarnokban rendezték meg a második Golden Muaythai Gálát. Az esemény főmérkőzése két igazi visszatérő amazon, Fúró Virág és Székely Anna között zajlott, majd egyhangú pontozással utóbbi győzelmével zárult.

A thaiföldi gyökerű harcművészet kedvelői a délelőtti amatőr mérkőzések után tíz látványos profi meccset izgulhattak végig a ring körül 2023. szeptember 2-án a veresegyházi Kucsa Tamás Városi Sportcsarnokban. A második alkalommal megrendezésre került Golden Muaythai Gála szervezői betartották az előzetesen tett ígéretüket: ritka izgalmas mérkőzéseket mutattak be a jelenlévő több száz nézőnek. A zsúfolásig megtelt helyszínen a TV2 és a Sport Tv is jelen volt.

Az est fénypontja a női főmérkőzés volt, amely két kiváló női harcos, Fúró Virág és Székely Anna között zajlott. Ebben az igazi “amazon harcban” a korábbi Európa-bajnok Székely Anna egyhangú pontozással diadalmaskodott, bemutatva kivételes képességeit és eltökéltségét. Anna egész nyáron erre a küzdelemre készült, biztosítva, hogy fizikálisan és mentálisan is csúcsformában legyen. A győzelme egy hosszabb szünet utáni nagy visszatérést is jelent egyben. A szombati küzdelem ellenfele, Fúró Virág számára is visszatérést jelentett, ő egy sérülés után állt újra ringbe. A női főmérkőzés mindenki előtt a kitartás és elszántság példájává vált.

A II. Golden Muaythai Gála másik fontos mérkőzését Rehák Márk vívta a francia Singama Loic ellen. A két harcos az interkontinentális bajnoki címért lépett ringbe. Rehák végül impozáns teljesítményt nyújtva megszerezte a szabad bajnoki övet, ezzel megnyitva az utat magának a jövőbeli nemzetközi lehetőségek előtt.

Az est során megrendezett izgalmas mérkőzések eredményei: