A magyar atléták példaértékű teljesítménye lenyűgözte az M4 Sport riporterét

Péter Ágostonnak lehetősége volt megszólaltatni a budapesti atlétikai világbajnokság magyar hőseit és a legnagyobb sztárokat is közvetlenül versenyszámaik után. A közmédia sportcsatornájának riportere a pályaszéli interjúk legjeit emelte ki az M1 Ma reggel című műsorában.

Jó és hálás közeg az atlétáké – fogalmazott élményeit összegezve Péter Ágoston az M1 műsorában. A világ legnagyobb sztárjai álltak meg mikrofonja előtt. Noah Lyles, a budapesti vb-n három aranyérmet szerző rövidtávfutó többször is nyilatkozott az M4 Sportnak a torna ideje alatt, és Péter Ágoston szerint az is, kiemelendő, hogy a világbajnokság mélységet és magasságot leginkább megjárt sztárja, a holland futó, Femke Bol is adott interjút. Sikerült a magyar felmenőkkel is rendelkező Joe Kovács súlylökővel is beszélgetnie.

„Lenyűgöző volt hallgatni mennyit jelent neki magyar származása, és a család történétben ez mekkora értéket képvisel”

– mondta az M4 Sport kiemelt szerkesztője.

Persze voltak szűkszavúan nyilatkozók is, de a riporter úgy véli, egy teljesítményt néhány szóban is lehet értékelni. Akadtak, akik nem álltak meg mikrofonja előtt. „Nem mindegy ki, hogyan és miért nem áll meg. A norvég futók, Warholm vagy Ingebrigtsen mindig megmondták egy pár szóval ennek okát. Például azt, hogy azonnal le kell hűteni magukat, vagy sűrű a program, de későbbre ígértek interjút. Ilyen Femke Bol is, aki nem sokszor áll meg az előfutamok alkalmával, de elmondta, mikor tud interjút adni” – osztotta meg a műsorban Péter Ágoston. Kiemelte a magyar atlétákkal készített beszélgetéseket is.

Kapcsolódó tartalom

„Mindannyiukra jellemző, hogy közlékenyek. Teljesítményük példaértékű és jó volt látni, hogy a

hazai közönség buzdítása milyen extra eredményeket hozott ki belőlük.”

A vasárnap véget ért, Budapesten rndezett atlétikai világbajnokság nemcsak Magyarország történetének legnagyobb sporteseménye volt, de rekordokat döntött a közmédia sportcsatornáján. A kilenc nap alatt négy alkalommal volt piacvezető a csatorna, és több mint 2,9 millióan kapcsolódtak be a vb eseményeibe.

E kiemelkedő eredmény kapcsán világossá vált, hogy hazánkban milyen nagyszámú rajongója van az atlétikának, ezért a közmédia a jövőben azon dolgozik, hogy minél több, a sportághoz tartozó eseményt közvetítsen. 2029-ig az atlétikai Gyémánt Liga-sorozatot, az összes sportági világbajnokságot és a Kontinentális Sorozat arany fokozatú versenyeit a közmédia közvetíti.

Kapcsolódó tartalom

A kiemelt kép illusztráció.