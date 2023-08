Szeptember elejétől bő keretedzés a világbajnok férfi vízilabda-válogatottnál

Varga Zsolt szövetségi kapitány szeptember elejétől edzést vezényel a világbajnok férfi vízilabda-válogatott bő keretének.

A magyar szövetség (MVLSZ) honlapjának csütörtöki beszámolója szerint az immár főállású szövetségi kapitány ezt a gyakorlatot folytatja a következő hónapokban is, Varga Zsolt hetente-kéthetente edzéseket vezényel majd a kiválasztottaknak, ezen alkalmakkor nem a teljes csapat fog összejönni általában.

Jövő kedden huszonketten tréningeznek a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában, a gyakorláson ott lesz hét fukuokai aranyérmes és a tíz éve vb-t nyerő együttes centere, Hárai Balázs is.

Elindulnak az úgynevezett előkészítő edzések is a legígéretesebb tizenéves tehetségek részére, szerdán 21 fiatal készül majd. A waterpolo.hu oldal kiemelte:

a nyári korosztályos világversenyeken remeklő fiatalok szintén délelőtt-délután pallérozódnak majd a stáb irányításával. Noha ők még nem számítanak válogatott kerettagnak, elkezdődik a felkészítésük a jövőbeni nagy kihívásokra.

„Van elég tapasztalatunk a tavalyi Eb-ről és az idei nyárról is, hogy milyen hiányosságaink vannak csapatszinten és az egyének szintjén, a válogatott kerettel egyértelműen ezen fogunk dolgozni” – mondta a kerethirdetéssel összefüggésben Varga Zsolt.

„Az előkészítő edzések kapcsán hangsúlyoznám, hogy ez még nem a válogatott keret, hanem, hogy is mondjam, afféle survivor tábor, azaz aki túléli ezeket a foglalkozásokat, abból lehet jó vízilabdázó”

– fogalmazott a szövetségi kapitány, hozzáfűzve: a hangsúly azon lesz, hogy már a következő generáció is kezdjen ráérezni a felnőtt csapat játékstílusára, illetve náluk is felmérje a szakmai stáb, min kell dolgozniuk annak érdekében, hogy ha eljön az idő, készen álljanak mindarra, amit egy majdani válogatott kerettagtól elvárnak.”

Bő válogatott keret (első edzésnap: szeptember 5.), meghívottak:

Baksa Benedek (Genesys OSC Újbuda), Burián Gergő (A-HÍD VASAS PLAKET), Dala Döme (A-HÍD VASAS PLAKET), Ekler Zsombor (Endo Plus Service-Honvéd), Fekete Gergő (FTC-Telekom), Grieszbacher Márk (Genesys OSC Újbuda), Gyapjas Viktor (BVSC-Zugló), Hárai Balázs (Genesys OSC Újbuda), Konarik Ákos (A-HÍD VASAS PLAKET), Lévai Márton (A-HÍD VASAS PLAKET), Mészáros Mátyás (BVSC-Zugló), Molnár Erik (FTC-Telekom), Nagy Ádám (FTC-Telekom), Nagy Ákos (FTC-Telekom), Pohl Zoltán (FTC-Telekom), Szakonyi Dániel (FTC-Telekom), Szalai Péter (Genesys OSC Újbuda), Tátrai Dávid (BVSC-Zugló), Varga Vince (FTC-Telekom), Vigvári Vendel (FTC-Telekom), Vigvári Vince (Genesys OSC Újbuda), Vismeg Zsombor (Szolnoki Dózsa Praktiker)

Előkészítő edzések (első edzésnap: szeptember 6.), a meghívottak:

Balogh Botond (BVSC-Zugló), Borbély Sándor (Tigra-ZF Eger), Danka Benedek (Zue.hu Szegedi VE), Dóczi Márton (Tigra-ZF Eger), Ekler Zsombor (Endo Plus Service-Honvéd), Farkas Domonkos (Endo Plus Service-Honvéd), Gaszt Roland (Genesys OSC Újbuda), Gyapjas Viktor (BVSC-Zugló), Haverkampf Bence (FTC-Telekom), Kevi Bendegúz (Endo Plus Service-Honvéd), Lakatos Soma (A-HÍD VASAS PLAKET), Leinweber Olivér (Zue.hu Szegedi VE), Lugosi Csongor (FTC-Telekom), Nagy Zalán (KSI SE), Pörge Zsombor (Zue.hu Szegedi VE), Regős Vince (BVSC-Zugló), Simon Sebestyén (FTC-Telekom), Szalai Péter (Genesys OSC Újbuda), Szépfalvi Gergely (Endo Plus Service-Honvéd), Varga Vince (FTC-Telekom), Zeman Márton (FTC-Telekom)