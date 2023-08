Versenyszámot nyert az első magyar pilóta az Ifjúsági Hőlégballon Világbajnokságon

Történelmet írt Menyhárt Bendegúz, a Unique Ballonsport Club 21 éves pilótája. Most először képviselte magyar versenyző hazánkat az Ifjúsági Hőlégballon Világbajnokságon. Bendegúz nemcsak szépen helytállt csapatával, de egy versenyszámot meg is nyertek az igen erős, tapasztalt mezőnyben! Végre van ifjúsági versenyzője is országunknak, akivel számolnia kell a jövőben a világnak.

A magyar pilóta a versenyigazgatótól is elismerést kapott, hiszen a nyertes számon kívül számos versenyfeladatot szép eredménnyel teljesített – olvasható a szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményben. „Egészen pici korom óta rajongtam a ballonokért, majd 14 évesen csatlakozhattam mostani klubomhoz és amint lehetett, elkezdtük a pilótaképzést is. 2 év alatt váltam pilótává, majd lankadatlanul folytattam a tanulást, és repültem, amikor csak lehetett. Tapasztalt magyar versenypilóták is segítettek tanácsokkal a felkészülésben. A VB zsűritagjai is elismerték: nem mindennapi, hogy egy fiatal versenyző egyből világbajnokságon kezdheti a nemzetközi versenyzést” – meséli Menyhárt Bendegúz, hőlégballon pilóta. „A hőlégballonozás igazi csapatsport, ahol a pilótát általában 3 fős csapat segíti. Nélkülük semmire se mennék” – mondja Bendegúz. Menyhárt Bendegúz VB csapatának tagjai: Nagy Ákos, Domonkos Ákos, Beleznay Péter. A verseny során a résztvevők több napon át naponta két repülést teljesítenek, sok izgalmas versenyfeladattal. Ez bizony embert próbáló a pilóta és a csapat számára is. A repüléseken kívül szinte csak enni és aludni van idő. „A versenyeken ügyességi számok vannak. A versenyzőknek pontokat kell szerezniük meghatározott feladatok teljesítésével, amelyeket a versenyigazgató a repülés előtt előre meghatároz. A legtöbbször a feladat az, hogy a lehető legközelebb repüljünk egy vagy több célponthoz, vagy két fix pont között maximális/minimális távolságot érjünk el. A hőlégballonok mozgása teljes mértékben a széltől függ, és a különböző magasságokban a szélirány lehetséges változásainak értelmezése nagy szakértelmet és ítélőképességet igényel. Ezekkel a szelekkel tudjuk a ballont a célokhoz navigálni. Minden ballonon van egy GPS és egy nyomkövető egység, amely rögzíti a ballon helyzetét és útvonalát. Ez lehetővé teszi a pontozók számára az egyes ballonok útvonalának letöltését és az eredmények kiszámítását” – mesél a verseny részeiről a pilóta. Sokan még mindig nem gondolják, hogy ők is repülhetnek ballonnal, pedig bárkit szeretettel várunk. Sőt, ha valaki komolyan gondolja, akár pilótává is válhat!

A ballon felszállás előtt egy zsákban pihen. A hatalmas, több ezer köbméteres kupolát először hideg levegővel felfújjuk, majd égővel melegítjük, amíg álló helyzetbe nem kerül. Ezután beszállhatnak az utasok a pilóta mellé. Arra repülünk, amerre a ballont fújja a szél. A követőautó a földön kísér minket – az ő feladata megtalálni a ballont, amikor földet érünk. Leszállás után mindig ünnepelünk – meséli Bendegúz. A repülésre egész évben van lehetőség, Bendegúz csapatával a Velencei-tó térségében, ám az időjárási viszonyok határozzák meg, hogy egy adott napon biztonságos-e a felszállás. Az utasok nagyon boldogok repülés közben, ráadásul sokan leküzdik a tériszonyukat is. Ez a pilótának és a csapatnak is hatalmas öröm!” Hamarosan újra szurkolhatunk, ezúttal Becz Rita hőlégballon pilótának, aki hazánkat az 5. Női Hőlégballon Világbajnokságon képviseli Ausztráliában!