Németh Balázs: A budapesti egy új mérce a szabadtéri vb-k történetében

A budapesti egy új mérce a szabadtéri vb-k történetében, tehát mostantól Budapesthez mérik majd az atlétikai világbajnokságokat, Budapesthez mérik majd, hogy mit tud egy atlétikai vb, és ez jó érzés – jelentette ki Németh Balázs az atlétikai világbajnokság mérlegét megvonva.

Németh Balázs, a vb-t szervező Budapest 2023 Nzrt. vezérigazgatója az M1-en úgy fogalmazott, hogy minden várakozást felülmúlt a világbajnokság, amelynek versenyeire 404 088 jegyet adtak el az elérhető 423 090-ből, azaz a belépők 95,5 százalékát értékesítették.

„A legszebb álmainkat is felülmúlt az elmúlt kilenc nap.”

Németh Balázs, a budapesti atlétikai vb-t szervező Budapest 2023 Nzrt. vezérigazgatója beszél az eseményt megelőző sajtótájékoztatón, a Nemzeti Atlétikai Központban 2023. július 19-én

Elárulta, a vb előtt az volt az egyik legfőbb feladatuk, hogy minél több embert megszólítsanak. „Magyarországon nincs annyi atlétika-rajongó, ahány ember kell ahhoz, hogy úgy nézzen ki a stadion lelátója, ahogy kinézett. Ki kellett tehát tágítanunk a kört, meg kellett szólítanunk azokat az embereket, akik szeretik a sportot, járnak sporteseményre, de atlétikára nem, de még ez sem elég, azt kellett elérnünk, hogy olyanok is bejöjjenek a Nemzeti Atlétikai Központba, akik talán korábban soha nem gondolták, hogy elmennek sporteseményre. Így építettük fel a kampányt, az volt az üzenete, hogy ezt látnotok kell, ha már itt van Budapesten.”

Hangsúlyozta, a közönség és a sportolók remekül egymásra hangolódtak a helyszínen. „A nézők eltalálták azt a hangulatot, hogy hogyan lehet briliáns atmoszférát teremteni a stadionban, erre vevők voltak az atléták, ezért szívüket-lelküket kitették a pályára, ettől még lelkesebbek lettek a nézők, amitől még lelkesebbek az atléták, nemcsak a magyarok, hanem a külföldiek is. És ebből lett az a valóságos csoda, amit láthattunk.”

Németh Balázs a sajtótájékoztatón Sebastian Coe vasárnapi szavait külön is idézve azt mondta:

A vezérigazgató arra is emlékeztetett, hogy rengeteg újítást, programot, élményt hoztak tető alá, amely nem lett volna kötelező, nem lett volna elvárás, és bár emiatt lényegesen többet kellett dolgozniuk, de ezek mindegyike beváltotta a hozzáfűzött reményeket, és nem tud olyan döntésről, mellyel hibáztak volna. Az extrák között említette a szurkolói zónákat, melyekben 200 ezer ember fordult meg, a medál plázát, amely Sebastian Coe-t és a dobogósokat is lenyűgözte, az utcai versenyekre kivonzott tömeggel sem számoltak mások, és azzal sem, hogy a Hősök futása is ekkora sikert arat.

Kiemelt képen: Németh Balázs, a budapesti atlétikai vb-t szervező Budapest 2023 Nzrt. vezérigazgatója beszél az eseményt megelőző sajtótájékoztatón, a Nemzeti Atlétikai Központban 2023. július 19-én