Atlétikai vb – Ingebrigtsen 5000-en javított, Mu nem tudta megvédeni címét 800-on

A 1500 méteren meglepetésre veszítő norvég Jakob Ingebrigtsen 5000 méteren javított és megvédte címét, ami női 800 méteren nem sikerült az amerikai Athing Munak a budapesti atlétikai világbajnokság vasárnap esti záróprogramjában.

Az este első két futófináléja közül a férfiak 12 és fél körös viadalára került sor, melyen csupán másfél kör kellett ahhoz, hogy megélénküljön a verseny. A kenyaiak idei U20-as mezeifutó világbajnoka, Ishmael Rokitto Kipkurui szakadt el a mezőnytől és körökön át komoly előnnyel, esetenként 35-40 méterrel is vezetett, amit öt kör után az etiópok már nem néztek jó szemmel, a mezőny élére álltak és egy komolyabb tempóváltással utolérték Kipkuruit.

Mindeközben a címvédő Jakob Ingebrigtsen megbújt a bolyban, mely az egyre fokozódó tempó miatt folyamatosan fogyatkozott.

Az utolsó kör kezdetén már csak nyolcan voltak együtt, a hosszú egyenesben pedig a tavalyi Eb-n ezüstérmes spanyol Mohamed Katir állt az élre és egészen kiváló tempóban elfutott riválisai elől, akik közül csupán az 1500 méteren váratlan vereséget szenvedett norvég sztár tudta felvenni a tempóját.

Ingebrigtsen nem kapkodott, a kanyarban felfutott Katirra és a hajrában sokáig mögötte futott, majd 20 méterrel a cél előtt lépett ki mellé és végül a célba egyértelmű előnnyel ért be.

A bronzéremért közben hatan öldöklő küzdelmet vívtak, ebből a csatából pedig a kenyai Jacob Kiprop jött ki győztesen.

Női 800 méteren az elmúlt két év alapján egyértelműen a mindössze 21 éves amerikai Athing Mu volt a favorit. A Tokióban olimpiát, tavaly Eugene-ben világbajnokságot nyert sztárfutó ugyanakkor nem a legjobb előjelekkel érkezett a magyar fővárosba, a vb előtt nem sokkal még az sem volt biztos, hogy elindul az év csúcseseményén.

Végül eljött Budapestre és az első két körből simán jutott tovább, a fináléban pedig rögtön az élre állt.

A riválisoknak láthatólag megfelelt, hogy Mu vezesse őket, még úgyis, hogy az amerikai kifejezetten nagy tempót diktált. A versenytempó az utolsó körben folyamatosan nőtt, az viszont nem változott, hogy Mu volt az élen és még a célegyenes elején is egy-két lépés előnye volt. Mögötte a Tokióban és Eugene-ben is második, Európa-bajnok brit Keely Hodgkinson és a eugene-i vb-n bronzérmes kenyai Mary Moraa volt „lőtávolon” belül, a hajrában pedig utóbbi bizonyult a legerősebbnek, 1:56.03 perces remek idővel győzött, míg Mut Hodgkinson is megelőzte.

A vb zárásaként még a férfi gerelyhajítás, a női magasugrás, a női 3000 méter akadály és a két 4×400 méteres fináléra kerül sor vasárnap a Nemzeti Atlétikai Központban.