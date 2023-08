Tentoglu drámai csatában nyert férfi távolban, jamaicai győzelem 100 méter gáton

Férfi távolugrásban az olimpiai bajnok görög Miltiadesz Tentoglu utolsó ugrásával nyerte meg a férfi távolugrást, két centivel megelőzve a jamaicai Wayne Pinnockot a budapesti atlétikai világbajnokság első csütörtök esti döntőjében, a másodikban, női 100 méter gáton pedig jamaicai Danielle Williams diadalmaskodott.

Az gyakorlatilag az első sorozat után egyértelműnek tűnt, hogy az aranyért a selejtezőből 8,54 méterrel, a világ idei legjobbjával továbbjutott jamaicai és a tokiói játékok győztese fog csatázni. Előbb ugyanis Tentoglu 8,50-ig repült, majd Pinnock 8,40-ig.

A következő körben aztán a jamaicai átvette a vezetést, miután ő is 8,50 métert produkált és a második legjobbja „erősebb volt” a görögénél, aki belépett ebben a körben. Közben a szintén jamaicai Carey McLeod 8,27-tel felugrott a harmadik helyre, tíz centivel megelőzve másik honfitársát, Tajay Gayle-t.

A következő sorozatban Pinnock rontott, Tentoglu pedig 8,39-et produkált, azaz a második kísérletek tekintetében egy centire közelítette meg riválisát.

Ez a kör ugyanakkor McLeod miatt lett emlékezetes, miután elmérte rohamát, szinte átlépett a deszkán, amit csak a sarka érintett, az viszont csúnyán megcsúszott és kifordult a bokája, ő pedig a levegőbe emelkedve elvesztette egyensúlyát és kis híján fejjel előre esett a homokba. Ezt követően elterült a homokban, majd felpattant, a folytatásra azonban már nem volt százszázalékos állapotban.

Az élen az utolsó sorozatig semmi sem változott, Tentoglu viszont még tartogatott meglepetést. A körülmények ideálisak voltak, minden adva volt a drámai végkifejlethez, ugyanis a görög és a jamaicai kísérleténél nem folyt más versenyszám a stadionban, a több mint 30 ezres tömeg így egy emberként adta tapssal a ritmust mindkettejüknek.

A görög klasszis pedig bizonyította kivételes versenyzői képességeit és tökéletes lécfogás után hatalmasat ugrott, a nézők pedig óriási ovációba törtek ki, majd egy perccel később ismét, amikor megjelent a 8,52-es eredmény a kijelzőn.

Kapcsolódó tartalom

Ezek után következett Pinnock, aki ugyanazt a biztatást megkapta a rajongóktól, és ő is nagyszerű ugrást mutatott be, ám egyértelműnek tűnt, hogy kicsit rövidebb lett vetélytársáénál, amit aztán a kivetítőn megjelent 8,38-as eredmény meg is erősített. A bronzéremhez 8,27 méter kellett, amit az ezt hatodikra produkáló Gayle szerzett meg, mivel jobb volt a második legnagyobb ugrása McLeodénál.

A férfi távol finálé közben a férfi és női 200 méter elődöntői is lezajlottak, meglepetések nélkül. A nőknél a három nagy esélyes, az amerikai Gabrielle Thomas (21.97 mp) és a százas bajnok Sha’Carri Richardson (22.20), valamint a jamaicai Shericka Jackson (22.00 mp) is biztosan lépett tovább, míg a férfiaknál a 100-on győztes amerikai Noah Lyles (19.76 mp) erődemonstrációt tartott.

Az este első futó fináléja a női gátasoké volt 100 méteren. Az első két kör alapján úgy tűnt, az amerikai Kendra Harrison van a legjobb formában, az előfutamban 12.24, az elődöntőben pedig 12.33 másodperccel zárt, ám a fináléban meg kellett elégednie a bronzéremmel.

A rajt után a bahamai Devynne Charlton jött el a legjobban és 50 méterig egyértelműen vezetett, ezt követően viszont visszaesett, míg mögüle Harrison, a 2019-es vb-n is aranyérmes jamaicai Danielle Williams, valamint az olimpiai bajnok Puerto Ricó-i Jasmine-Camacho Quinn is együtt elment mellette.

Az utolsó gátról szinte egyszerre jöttek le, s a célba Williams dobta magát a legjobban (12.43 mp), megelőzve Camacho-Quinnt (12.44) és Harrisont (12.46).