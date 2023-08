Pigniczki Fanni olimpiai kvótát szerzett

Koch Máté: Olimpiai bajnok szeretnék lenni jövőre egyéniben és csapatban is

A milánói vívó-világbajnokság előtt Koch Máté kijelentette, hogy aranyérmet szeretne nyerni, és ezt sikerült is megvalósítania. Most a Nyár 23-ban a világbajnok párbajtőrvívó megosztotta a nézőkkel következő vállalását: jövőre a párizsi olimpián egyéniben és csapatban is a dobogó legfelső fokára szeretne állni.